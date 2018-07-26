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В ходе «Армии-2018» будет проведено около 150 мероприятий
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В ходе «Армии-2018» будет проведено около 150 мероприятий 

ТАСС 39 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Почти 150 мероприятий пройдет в рамках научно-деловой программы на форуме «Армия-2018», который пройдет в парке «Патриот» 21-26 августа, сообщил в четверг врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.
"В рамках научно-деловой программы форумов организована подготовка 148 мероприятий, что также превышает показатели 2017 года, когда было проведено 140 мероприятий", — сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе, посвященного особенностям проведения форума.
Как отметил Кордюков, в ходе научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов межгосударственного сотрудничества в области глобальной безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны, защиты национальных интересов и информации, безопасности личности, медицины, бизнеса, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, пожарной, промышленной и радиационной безопасности.
"Модераторами мероприятий выступят известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы. Для расширения географии участников мероприятий научно-деловой программы будет использоваться видеоконференцсвязь", — добавил он.
По его словам, ожидается проведение в рамках форумов переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти РФ и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.
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