В ходе «Армии-2018» будет проведено около 150 мероприятий

"В рамках научно-деловой программы форумов организована подготовка 148 мероприятий, что также превышает показатели 2017 года, когда было проведено 140 мероприятий", — сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе, посвященного особенностям проведения форума.

Как отметил Кордюков, в ходе научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов межгосударственного сотрудничества в области глобальной безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны, защиты национальных интересов и информации, безопасности личности, медицины, бизнеса, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, пожарной, промышленной и радиационной безопасности.

"Модераторами мероприятий выступят известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы. Для расширения географии участников мероприятий научно-деловой программы будет использоваться видеоконференцсвязь", — добавил он.