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Около 14 млн поездок совершили пользователи московского каршеринга с начала проекта
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Около 14 млн поездок совершили пользователи московского каршеринга с начала проекта 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Пользователи столичного каршеринга совершили около 14 миллионов поездок с начала проекта, который стартовал в 2015 году, сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.
«В мае-апреле у нас 12 миллионов поездок на автомобилях каршеринга — это цифра продолжает неизменно расти. Мы стремимся, чтобы она была больше», — сказал Пронин во время VI Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.
Согласно презентации Пронина, на июль 2018 года пользователи каршеринга уже совершили около 14 миллионов поездок с начала проекта.
«Портрет клиента, которые пользуются услугами каршеринга, — это 85% мужчины, 15% женщины. 41% — люди, которые не состоят в отношениях, и 59% те, которые женаты или замужем. Основная возрастная категория — это 31-35 лет. 68% пользователей каршеринга имеют высшее образование», — добавил Пронин.
Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс. Драйв», Carenda и другие.
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