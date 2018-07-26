У компании, которая строила клубный дом в центре Екатеринбурга, арестуют имущество за долги

У строительной компании ЗАО «Стройкомплекс», которая строит клубный дом «Армада» напротив парка имени Павлика Морозова , арестуют имущество. Этого через суд добился бывший подрядчик застройщика — компания ООО «Уралснаб».

Как рассказала юрист «Уралснаба» Анастасия, компания выполняла работы на первой очереди «Армады».

— На первую очередь «Армады» мы пришли после подрядчика «Стратег дебрау», — рассказала Анастасия. — Там было построено, наверное, два этажа, мы завершили строительство в феврале 2018 года, получили все документы и пошли на вторую очередь, тогда они («Стройкомплекс») нам и перестали платить.

По словам Анастасии, всего застройщик задолжал подрядчику 40 миллионов рублей. Из них более 37 миллионов рублей компания взыскивает с застройщика через арбитражный суд. Оставшийся долг «Уралснаб» продал своему владельцу Сергею Жданову . Теперь «Стройкомплекс» должен ему 3,6 миллиона рублей. Жданов обратился в Ленинский суд.

— Сейчас идёт судебное разбирательство, — рассказала Анастасия. — Жданов подал заявление в Ленинский суд и попросил арестовать всё имущество с целью того, чтобы застройщик не начал процедуру банкротства. Сейчас имущество застройщика арестовано — вчера я получила исполнительный лист и подала его в службу судебных приставов, чтобы они посмотрели, какое имущество у «Стройкомплекса» есть. Теперь застройщик также не сможет регистрировать договоры о долевом участии в строительстве.

В ЗАО «Стройкомплекс» Е1.RU подтвердили, что судебные разбирательства действительно идут. Исполнительный лист в компании ещё не видели, арестовывать имущество никто не приходил. По этой теме нам обещали дать комментарий позже.

Квартал, где работала подрядная организация, начали строить на месте снесённых зданий трикотажной фабрики «Армада» в 2015 году. Здания фабрики снесли летом 2014 года, а впоследствии огородили территорию. Жители домов из соседнего квартала беспокоились о том, что в итоге построят на площадке.