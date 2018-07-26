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Газопровод введен в эксплуатацию в селе Яковское Сосновского района
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Газопровод введен в эксплуатацию в селе Яковское Сосновского района 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Жители села Яковское Сосновского района получили возможность пользоваться природным газом. 25 июля в селе запустили газопровод. Об этом сообщает корреспондент Newsroom24 с места событий.
“В рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром» в 2017 году было реализовано строительство межпоселкового газопровода протяженностью в 13 км. ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» осуществило строительство газораспределительных сетей в селе Яковское. Затем межпоселковый газопровод присоединили к сетям распределения газа, и жители 160 домов села Яковское получили возможность пользоваться газом”, — рассказал Андрей Каширин, главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».
По словам главы администрации Сосновского района Анатолия Зимина, появление газа в селе позволило сделать значительный шаг в развитии района и повысить уровень жизни селян. В местной школе, которая ранее отапливалась с помощью мазута, сделана своя газовая котельная. Кроме того, селянам теперь не нужно колоть дрова, чтобы обеспечить отопление своих домов.
До сооружения газопровода местные жители пользоваться жидким топливом и газом в баллонах. С приходом газа в дома приготовление пищи и отопление стало более простым и комфортным.
“Счастью нет предела. Теперь не нужно переживать хватит ли газа в баллоне, когда весь день у плиты занимаешься заготовками на зиму. С появлением газовой котельной расходы на отопление также сократятся, ведь мы сами сможем регулировать температуру, а до этого приходилось ежемесячно платить за тепло до 5 тысяч в месяц”, — отметила Галина Кириллова, жительница села Яковское.
По словам Андрея Каширина, до 2020 года еще 5 населенных пунктов Сосновского района будут обеспечены газом. Следующим в программе газификации станет соседнее с Яковским село Бараново.
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