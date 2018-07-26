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Старший в Омске проектный институт могли банкротить преднамеренно
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Старший в Омске проектный институт могли банкротить преднамеренно 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Временный управляющий АО «ТПИ „Омскгражданпроект“ посчитал некоторые сделки предприятия сомнительными. В период банкротства началась и продажа имущества института. Временным управляющим АО „ТПИ „Омскгражданпрект“ Петром Бегалем опубликовано заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства предприятия. Напомним, „Омскгражданпроект“ старейший в Омской области проектный институт. Им руководит Иван Любчич. Процедура наблюдения в отношении ТПИ началась в конце апреля 2018 года.
— На момент проведения анализа усматривается наличие признаков преднамеренного банкротства, а также наличие оснований для оспаривания сделок, — говорится в заключении временного управляющего.
Банкротство компании началось в 2016 году. В этот период, как сказано в заключении, началось отчуждение недвижимости, при этом деньги с продажи не направлялись для погашения долгов „Омскгражданпроекта“. После возбуждения дела о банкротстве было продано здание в центре города по ул. Ленина, 10а, несколько квартир по разным адресам, земельный участок.
Сомнения у временного управляющего вызвали и другие сделки. В частности, по покупке „Омскгражданпроектом“ строительных материалов на сумму 36 млн руб. и башенных кранов у ООО „Спецмонтаж“ на 10 млн руб. Именно эта компания была привлечена для достройки домов по ул. 70 лет Октября, дольщики которых до сих пор не могут получить жилье. Глава этой фирмы — Виктор Фаст стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
— Временный управляющий должника усматривает основания оспаривания указанных сделок, как совершенных в период подозрительности и с преимущественным расчетом по отношению к другим кредиторам, — сказано в заключении.
Вместе с тем, признаков фиктивного банкротства Петр Бегаль не усмотрел. Чтобы оспорить сомнительные сделки, ему необходимо провести анализ документов, которые управляющему предоставлены не были.
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