Командор Владислав Крапивин станет почетным севастопольцем

Губернатор региона и севастопольское ЗакСО рассмотрят возможность присвоения известному уральскому писателю, Командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину звания «Почетный гражданин города Севастополя». С таким предложением в адрес городского парламента выступил Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

На страницах автора инициативы в соцсетях размещен и ответ севастопольского Законодательного собрания: вопрос будет рассмотрен, но не раньше 2019 года.

Действие в целой серии прославивших Крапивина книг разворачивается в Севастополе. Родившийся в далекой от моря Тюмени писатель вдохновил множество уральских мальчишек мечтой о морских путешествиях и любовью к российскому городу-герою. Сам Владислав Петрович, ежегодно наведывавшийся в Севастополь во время работы корреспондентом «Комсомолки», признавался, что ощущает себя «коренным севастопольцем».

"Тем удивительнее, почему местные власти до сих пор не присвоили Владиславу Петровичу звание почетного жителя", — пишет Альшевских.