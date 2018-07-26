В Кошелев-парке открылся новый полицейский участок

Опорный пункт располагается на первом этаже многоквартирного дома, в удобном помещении для приема и работы с обращениями граждан, с отдельным входом и организованными местами для парковки служебных автомобилей. Работать в опорном пункте полиции будет три специалиста: участковый, оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних.

Открытие полицейского участка стало возможно в рамках программы государственно-частного партнерства. Корпорация «КОШЕЛЕВ» подобрала помещение, выделило его, провела все необходимые работы по подготовке, ремонту и запуску в эксплуатацию. С сегодняшнего дня значительно ускорится процесс обращения граждан в полицию с сообщениями о нарушениях законности и правопорядка. В том же здании уже функционирует офис управляющей компании «Авиакор-стандарт». Это место хорошо знакомо жителям района, оно в непосредственной близости от недавно открытого детского сада «Янтарик».

Сегодня «Кошелев-парк» — один из современных жилых районов с развитой социальной инфраструктурой, и открытие здесь полицейского участка — очередной шаг к созданию безопасной, благоустроенной и комфортной среды обитания. В текущем году откроется новая современная школа на 1360 мест и еще один детский сад на 350 человек, работы по благоустройству прилегающей территории вышли на финишную прямую.

Александр Винников, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции:

— Я рад за сотрудников, которые начинают работать с сегодняшнего дня в только что открытом опорном пункте полиции, в новом и свежеотремонтированном помещении. Большую помощь в подготовке открытия нового полицейского участка оказала администрация Волжского района и Корпорация Кошелев.

Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ»:

— Мы активные участники программы государственно-частного партнерства. И готовы бесплатно предоставить земельный участок, безвозмездно подключить к инженерным сетям и выделить необходимые мощности. Мы зарезервировали место для организации еще одного полицейского участка с удачным месторасположением на территории Кошелев-парка, в географическом центре ореола существующей застройки. Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить жителям комфорт, благополучие и безопасность.

Евгений Макридин, глава муниципального района Волжский:

— Кошелев-парк — территория опережающего развития в нашем районе, где ведется активное строительство жилья и наблюдается заметный прирост численности населения. Люди выбирают для себя комфортную среду проживания, где немаловажным фактором является охрана общественного порядка. Нам приятно, что застройщик микрорайона — Корпорация «Кошелев» — пошел нам на встречу и выделил помещение для организации опорного пункта полиции. Мы же со своей стороны оказали помощь в оснащении помещения полицейского участка.