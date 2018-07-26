Уникальны Дом с кариатидами в Саратове сохранят

Памятник архитектуры будет реконструирован.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил известный саратовский краевед и блогер Владимир Лешуков.

Дмитрия Тепина. Общественник написал, что обсудил эту тему вместе со своим другом, блогером Денисом Жабкиным на приеме у министра строительства и ЖКХ Саратовской области

«Обсуждали грядущую реконструкцию Дома Яхимовича, разрабатываемую программу реставрации исторических памятников Саратова , пути сохранения различных объектов федерального значения, реализацию инвестиционных проектов времен весеннего Саратовского Экономического Форума, работу общественного транспорта города, много всего еще», — уточняет Лешуков.

В частности, стало известно, что Дом Яхимовича или, как его называют, Дом с кариатидами, реконструируют по разработанному проекту. Фасад при этом полностью сохранится. Но внутри будет арендное жилье — как и планировалось изначально согласно договоренностям с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Приблизительный срок начала работ — август 2018 года. Лешуков сообщает, что настаивает на том, чтобы в арендных квартирах по возможности воспроизвели из современных материалов историческую лепнину и передали элементы изобретенной Яхимовичем паробетонной системы отопления в Краеведческий музей. Тепин, со слов блогера, поддержал это предложение.