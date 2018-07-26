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Уникальны Дом с кариатидами в Саратове сохранят
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Уникальны Дом с кариатидами в Саратове сохранят 

Новости Саратова 1 час назад
Памятник архитектуры будет реконструирован.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил известный саратовский краевед и блогер Владимир Лешуков.
Общественник написал, что обсудил эту тему вместе со своим другом, блогером Денисом Жабкиным на приеме у министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина.
«Обсуждали грядущую реконструкцию Дома Яхимовича, разрабатываемую программу реставрации исторических памятников Саратова, пути сохранения различных объектов федерального значения, реализацию инвестиционных проектов времен весеннего Саратовского Экономического Форума, работу общественного транспорта города, много всего еще», — уточняет Лешуков.
В частности, стало известно, что Дом Яхимовича или, как его называют, Дом с кариатидами, реконструируют по разработанному проекту. Фасад при этом полностью сохранится. Но внутри будет арендное жилье — как и планировалось изначально согласно договоренностям с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Приблизительный срок начала работ — август 2018 года. Лешуков сообщает, что настаивает на том, чтобы в арендных квартирах по возможности воспроизвели из современных материалов историческую лепнину и передали элементы изобретенной Яхимовичем паробетонной системы отопления в Краеведческий музей. Тепин, со слов блогера, поддержал это предложение.
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