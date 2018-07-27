ЦБ не считает инсайдом письмо аналитика «Альфа-Капитала» о проблемах в банках

Приведенная УК «Альфа-Капитал» в письме «информация о закрытии ею лимитов на облигации указанных банков не соответствовала действительности, а какой-либо непубличной, в том числе инсайдерской информацией, указанная организация не располагала», отмечает ЦБ.

В то же время регулятор назвал письмо примером недобросовестной практики, которая могла искажать ценообразование на финансовом рынке.

"Примером подобной недобросовестной практики Банк России считает письмо ООО УК «Альфа-Капитал» о проблемных банках, направленное отдельным клиентам управляющей компании в августе 2017 года", — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что в письме было изложено негативное мнение в категоричной форме о текущем состоянии кредитных организаций — эмитентов, обоснованное владением некоей публичной и непубличной информацией.

Банк России считает необходимым исключить предоставление финансовыми организациями своим клиентам информационных продуктов такого качества. Консультирование инвесторов должно основываться на реальных результатах финансово-экономического анализа, принципах добросовестности и обеспечения приоритета интересов клиента.

"Необходимым условием для этого является обеспечение контроля со стороны финансовых организаций за информацией, направляемой третьим лицам, а также принятие и практическое выполнение принципов профессиональной этики", — подчеркивает регулятор в письме.

История вопроса

В августе 2017 года сотрудник «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что ситуация вокруг «ФК Открытия», Бинбанка Промсвязьбанка и МКБ «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие». Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник «Альфа-Капитала» также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ

После этого представители «Альфа-Капитала» и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.