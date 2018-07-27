Что скрывают бухты Севастополя

Место, где расположен современный Севастополь , заселено людьми уже больше 2,5 тыс. лет, а история самого города — это, прежде всего, две его героические обороны: во время Крымской (1853–1856) и Великой Отечественной войн. Жизнь людей здесь всегда была связана с морем, а после основания Севастополя в 1783 году — с Черноморским флотом, главной базой которого является город-герой.

В мае этого года археологи нашли обломки подводной лодки «Камбала», затонувшей в результате катастрофы у берегов Севастополя в 1909 году. Тогда «Камбала» участвовала в маневрах Черноморского флота, провела первую в истории российского подводного флота успешную ночную атаку. После этого из-за ошибки командира произошло столкновение субмарины с линейным кораблем «Ростислав». Лодка оказалась разрезана на две части и затонула. О кораблях разных времен, погибших в акватории Севастополя — от мыса Лукулл до мыса Сарыч, — в материале ТАСС

Найти порт Херсонеса

Большая часть археологических находок у берегов Севастополя относится к периоду Херсонеса, основанного в 424–421 годах до н.э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века. «Херсонес был не менее крупным и богатым городом, нежели Пантикапея (древнегреческий город на месте современной Керчи — прим. ТАСС). Но в Пантикапее известен порт, а у нас есть и театр, и прекрасная система обороны города, богатые общественные здания. Наверняка должен быть и хороший порт», — рассказывает завотделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический», кандидат физико-математических наук Андрей Букатов.

Изучение порта даст возможность узнать о торговых связях Херсонеса, их интенсивности в разные периоды существования города. Еще в 1960-е годы археологи обнаружили у входа в Карантинную бухту скопления керамики в виде пятен. Тогда было выдвинуто предположение, что это следы древних кораблекрушений. «Но наши исследования позволяют предположить, что часть этого материала происходит из разрушенного берега, а часть — это следы деятельности порта. В те времена не весь товар выгружался на берег непосредственно с корабля, подходили маломерные суда, на них происходила перегрузка товара, а разбитые амфоры летели за борт, вот в этих местах и наблюдается скопление керамического материала», — говорит археолог.

Современный урез берега сильно отличается от береговой линии тех времен. «Портовые сооружения в Карантинной бухте, если они тут были, то располагались от нынешнего уреза воды достаточно далеко, потому что сейчас уже уничтожена достаточная часть побережья. По разным оценкам, порядка 70 метров берега уничтожено за все время существования города. Но наши исследования дают даже больший результат: может идти речь и о 90 метрах», — поясняет Букатов.

Суда и амфоры

"Берег Херсонеса теряет каждые 100 лет порядка 2,3–2,5 метров, — говорит кандидат исторических наук Виктор Лебединский , руководитель подводно-археологической экспедиции Института востоковедения РАН . Причем если пологие склоны затопляются постепенно и культурные слои остаются неизменными, то скалистый северный берег Херсонеса обрушается, и археологам остается лишь поднимать уцелевшие артефакты из воды".

Одной из крупных находок последнего времени стало обнаружение в 2015 году византийского корабля X–XI века в районе Балаклавы, на глубине 83 метров. «Судно великолепно сохранилось, на дне находятся не только амфоры, но и прекрасно сохранились корабельные конструкции, потому что на такой глубине большая насыщенность сероводородом, минимальная органическая жизнь — нет червя, который уничтожает дерево. В верхнем слое кораблекрушения просматривается порядка 250 амфор и их крупных фрагментов, место их производства — район Константинополя», — рассказывает археолог Лебединский.

Археологи подняли на поверхность пять амфор. «Нам удалось выяснить, что в них перевозилось. В одной из амфор мы нашли продавленную внутрь амфоры пробку из сосновой коры, и в ней мы обнаружили отверстие, что говорит о том, что в амфоре перевозили продукт, выделявший газы. А в то время единственным таким продуктом было вино», — говорит Лебединский. По его мнению, всего на корабле было порядка 500–700 таких амфор.

Обломки войны

На дне Севастопольской бухты много следов драматичных событий разного времени. Например, остатки парусников Черноморского флота, затопленных, чтобы не пустить в гавань неприятеля. Во время Крымской войны англо-французский флот, подошедший в сентябре 1854 года к Севастополю, был во много раз мощнее и технически совершеннее Черноморского. И тогда, чтобы преградить доступ в бухту, командование российским флотом приняло решение затопить поперек фарватера пять линейных кораблей и два фрегата.

"Известно, что корабли Крымской войны не все были подняты. Частично они были уничтожены взрывами, чтобы не мешать впоследствии навигации. Но бухта давно не чистилась, она заилена, соответственно, [есть] огромное количество объектов, находящихся на дне главной Севастопольской бухты в иле", — говорит Лебединский.

Эти остатки кораблей пока не обнаружены. Зато найдены более поздние суда. «Нам удалось локализовать несколько крупных объектов. Например, судно со стальным клепаным корпусом, относящееся к концу XIX — началу XX веков, высота над уровнем дна порядка 3,3 метров, в ширину — 8 метров. Корабль пока не идентифицирован, но, возможно, это румынский лихтер „Бессарабия“, шедший в составе немецкого конвоя, который был потоплен 9 мая 1944 года, в день освобождения Севастополя от фашистов», — говорит Лебединский.

Если лихтер «Бессарабия» — это «последняя жертва войны», то на входе в Севастопольскую бухту находятся и первые ее жертвы, известные археологам. «Первой жертвой Черноморского флота во время Великой Отечественной был буксир СП-12. Он погиб в два или в три часа ночи 22 июня 1941 года, еще до того, как немецкие войска перешли Неман . Севастопольская бухта была заминирована немецкой авиацией, чтобы блокировать Черноморский флот в базе. Буксир и стал первой жертвой этих мин, подорвавшись на одной из них прямо при входе в Севастопольскую бухту», — говорит Лебединский.

Всего, по словам археолога, в севастопольской акватории находится несколько десятков крупных артефактов времен Великой Отечественной войны. Это до десятка судов и несколько десятков самолетов. Некоторые из них уже открыты и исследованы, но многие еще только предстоит найти.

С грузом пшеницы и золота

На дне Севастопольской бухты лежат остатки линкора «Новороссийск», затонувшего на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Причины трагедии до сих пор не известны. Выдвигались гипотезы о взрыве донной мины времен войны или собственного боезапаса корабля, диверсии. В этой катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.

"На месте гибели линкора осталось огромное количество объектов — это фрагменты самого судна, а также, возможно, элементы амуниции. Мы погружались и нашли матросский пояс, может быть, принадлежавший одному из членов экипажа. Все находки с линкора мы передадим в музей Михайловской батареи", — говорит археолог Лебединский.

А самым крупным объектом начала нынешнего века у берегов Севастополя считается турецкий сухогруз «Хадж Измаил». «Он погиб в ноябрьский шторм 2007 года в районе мыса Херсонес: разломился и затонул», — говорит Лебединский.

И крушения продолжаются: в конце июля этого года в штормовую погоду под Севастополем у мыса Сарыч на глубине 1,5 тыс. метров затонул сухогруз Anda, шедший под флагом Того с грузом пшеницы из Керчи в Триполи.

В ноябре 1854 года в районе Севастополя прошел мощнейший шторм, уничтоживший большое количество судов англо-французской эскадры. Их остатки сейчас являются предметом исследований подводных археологов.

Специалистам до сих пор не удается обнаружить остатки английского корабля «Принц», разбившегося тогда о скалы возле Балаклавы. Предполагается, что парусно-винтовой транспорт перевозил золото для выплаты жалования воевавшим под Севастополем англичанам. «Искать это судно стали в конце XIX века, хотя англичане всегда молчали на этот счет. Поэтому существует версия, что в момент кораблекрушения никаких денег на корабле не было, золото перегрузили еще в Константинополе», — рассказывает Лебединский.

В начале 20-х годов прошлого столетия для поисков «Принца» в СССР была создана Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), которая впоследствии занялась подъемом затонувших судов и подводных лодок. Часть из них снова вводилась в строй, а другая отправлялась на переплавку.