Ближе к телу. Россияне доверились отечественным лекарствам

Количество россиян, отдающих предпочтение отечественным препаратам, за последний год выросло на 11%. В прошлом году их было 58%, в этом — 69%. Таковы результаты ежегодного опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Число тех, кто выбирает импортные лекарства, оказалось вдвое ниже — 31%.

Аналитики рынка, может и не в таких масштабах, но подтверждают эту тенденцию. Как отмечает в своем обзоре маркетинговое агентство DSM Group, в 2016–2017 годах наблюдалась тенденция переключения потребителя на отечественные препараты. К примеру, за январь 2018 года упаковок российских лекарств было продано на 1,4% больше, чем за первый месяц 2017-го. Импортных лекарств напротив продали на 2% меньше.

По данным агентства, 59,4% препаратов, проданных на рынке в июне этого года, были отечественными. Это в натуральных единицах. В денежном выражении из-за невысокой стоимости по сравнению с импортными лекарствами их доля составила лишь 27,9%.

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова считает, что есть две причины, почему наши граждане стали предпочитать отечественные лекарства. «Во-первых, на нашем рынке стало гораздо больше предложения отечественных лекарств по ассортименту, — отметила она. — Российские заводы расширяют свои портфели, причем часто уже современными препаратами, плюс зарубежные производители локализуют здесь свои производства».

Вторая причина — повышение качества российских препаратов, которые уже вполне соответствуют международным стандартам. «Сегодня нормативная база, которая есть в РФ в области качества, клинических испытаний, фармаконадзора, соответствует международной практике, — отмечает Титова. — И сам потребитель начинает больше доверять российским лекарствам, и статистика фармаконадзора тоже говорит, что препараты выпускаются качественные».

Заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС Виталий Омельяновский отмечает, что государство инвестировало большие деньги в разработку и производство лекарственных препаратов, и сегодня по многим позициям у России есть собственные, отечественные препараты достаточно высокого качества и эффективности.

«Кроме того, отечественные производители становятся более этичными и активно промотируют свою продукцию — и в рамках рекламы и во взаимоотношениях с врачебным сообществом, изменяя имидж и отношение к отечественным препаратам, — отметил Омельяновский. — Этот процесс длится лет 5–7, и то, что мы видим, есть результат работы отечественных фармкомпаний».

Цена и качество

Тем не менее еще не все россияне обрели доверие к отечественным лекарствам. Из тех, кто предпочитает импортные препараты и не готов ни на что их поменять, каждый пятый стоит на том, что зарубежное качество априори лучше. А каждый десятый вообще не доверяет российским фармкомпаниям. Впрочем, таких не так уж много; две трети тех, кто лечится импортными лекарствами, заявили, что готовы перейти на отечественное при наличии российских аналогов.

38% сказали, что им для этого необходима рекомендация врача или фармацевта, а 8% готовы покупать отечественное просто потому, что ценят российские бренды. Почти каждый четвертый (23%) поставил во главу экономический фактор, то есть готов покупать российские лекарства, если они дешевле. При этом многие опрошенные уверены, что цена российских медикаментов должна быть ниже по определению.

«Производство лекарственных средств в нашей стране не так дешево, потому что предприятия каких-то льгот не имеют. Особых преимуществ по сравнению с Европой у нас нет, а если сравнивать с Китаем или Индией, то там будет дешевле, — отмечает Лилия Титова. — Зато те, кто хочет здесь локализоваться, хотят сделать свое лекарство более привлекательным и стараются снизить цену. Я думаю, здесь больше влияет именно ценовая конкуренция, она на рынке лекарств очень сильная и больше всего давит на снижение цен».

«Основной момент даже не в том, что российские препараты дешевле импортных, а что воспроизведенные лекарства или дженерики всегда дешевле, чем оригиналы, — отмечает Виталий Омельяновский. — Думаю, когда потребитель имеет в виду, что отечественные лекарства дешевле, речь идет о воспроизведенных препаратах. По законодательству РФ они должны быть обеспечены высоким качеством производства и сравнимы по эффективности с оригинальными препаратами».

Фото: pixabay.com