«Запретные» похороны по-озерски

Грязная конкуренция

Еще в 2010 году в Озерске функционировали шесть ритуальных компаний, не считая профильного МУП «Память». На сегодня остались три: ООО «Ритуал», «Гарант-М» и «Меткам». Судя по отзывам в социальных сетях, горожане особой разницы между частниками не видят: рассказывая о смерти близких, жители «запретки» то и дело упоминают, что похоронные агенты появляются у дверей раньше полиции и скорой. Как утверждает источник «ФедералПресс» , близкий к городской администрации, такая оперативность объясняется только неофициальными связями «гробокопов» с сотрудники МВД , скорой помощи и морга: за определенную мзду люди, принимающие звонки о смерти, делятся информацией с ритуальными конторами.

«Администрация и руководство муниципального предприятия действительно усматривают признаки незаконной конкуренции на рынке похоронных услуг, — сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии Озерска. — Это демонстрируют и результаты хозяйственной деятельности МУП «Память»: за весь июнь предприятие провело только двое похорон. Конечно, низкий спрос на услуги отчасти объясняется снижением смертности среди горожан, что не может не радовать. Но в ЗАТО все-таки ежемесячно умирают несколько десятков человек. Администрация уже иницировала проверки правоохранительными органами деятельности коммерческих компаний, работающих на этом рынке. По всей видимости, мы имеем дело с его агрессивным и подчас нелегальным переделом».

И тюрьма не помеха

«Похоронные войны» в Озерске попали в региональную информационную повестку лишь единожды — в марте 2017 года, когда конфликт между конкурирующими компаниями дошел до стрельбы в известном в «запретке» ресторане «Чкалов-паб». Тогда СМИ называли инициатором конфликта Сергея Мамонтова , по неофициальным данным — местного криминального авторитета, когда-то судимого за наркосбыт, а к 2017 году — успешного коммерсанта. Именно Мамонтову местные игроки похоронного рынка приписывают поглощение нескольких частных компаний. В частности, с его легкой руки рассорились учредители ООО «Ритуал» Владимир Мосягин и Сергей Чичкин. Чичкин в конце концов ушел к конкурентам — в принадлежащее Максиму Гришину ООО «Гарант-М», работающее под брендом «Маннс». Вслед за супругом из «Ритуала» уволилась и жена Яна Чичкина.

К весне 2017 года «конкуренция» между «Ритуалом» и «Маннсом» дошла до того, что соперники не просто соревновались в скорости выезда «на труп», а шли на повреждение имущества другой стороны: в январе сотрудники «Маннса» обнаружили свою машину с порезанными шинами и тормозными шлангами, что не замедлили приписать проискам противника.12 марта 2017 года в «Чкалов-пабе» отдыхала компания женщин, среди которых была и Яна Чичкина. Тут же появился Сергей Мамонтов с приятелем. Как позже писали в соцсетях подруги Чичкиной, Мамонтов несколько раз подходил к женщине, оскорблял, плевал в лицо, а в конце концов ударил. Персонал заведения на просьбы вызвать полицию не реагировал. Женщины позвонили родным. На помощб в ресторан примчались Сергей Чичкин, Максим Гришин и сотрудник «Маннса» Павел Редькин . Завязалась драка, в ходе которой Гришин четырежды выстрелил в Мамонтова из травматического пистолета.

В этом уютном ресторане похоронщики устроили разборки

Судя по данным пресс-службы Озерского городского суда развязка этой нашумевшей в ЗАТО истории наступила уже в апреле 2018 года: Максим Гришин за хулиганство и нанесение телесных повреждений получил год колонии общего режима , Яна Чичкина и Павел Редькин — по 10 месяцев лишения свободы, Сергей Чичкин отделался условным сроком. Признанный же потерпевшим Сергей Мамонтов еще в мае 2017 года был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве. Как сообщили «ФедералПресс» в Озерском горсуде, Мамонтов по сей день пребывает в СИЗО Златоуста

Казалось бы, большинство руководителей коммерческих «похоронок» — в местах не столь отдаленных. Однако на качестве работы их подчиненных это почему-то никак не отражается.

Незваные гости

«Регулярно сталкиваемся с тем, что когда люди обращаются к нам и подрядчики выезжают по указанному адресу, там уже находятся агенты коммерческих фирм и вовсю обрабатывают родственников покойных», — рассказывает «ФедералПресс» директор МУП «Память» Сергей Собянин — Люди даже писали мне, возмущаясь: почему они вызывают «Память», а приезжает какое-нибудь ООО.

Упорство коммерсантов объясняется просто: рынок ритуальных услуг — очень прибыльная сфера. По оценке Собянина, в месяц в Озерске умирает до 100 человек, а средний ценник похорон — порядка 25 тысячрублей. Но 25 тысяч — это у муниципалов с фиксированными ценами. Как свидетельствуют горожане, у частников даже копка могилы может превышать эту сумму.

«Вызвала скорую, — пишет на имя Сергея Собянина Ежительница Озерска Елена Сажина , потерявшая в марте 2018 года мать. — Еще до ее приезда ко мне постучались двое молодых людей и сообщили, что катафалк уже на улице, а скорая задерживается, они на выезде. Ребята ушли, я вообще не поняла, откуда они узнали про смерть мамы, наверное, со скорой им сообщили».

Как следует из обращения Сажиной (имеется в распоряжении «ФедералПресс»), повторно похоронные агенты пришли вместе с сотрудниками МВД, и, пока полицейские оформляли необходимые бумаги, «ребята» настаивали, чтобы родные умершей записали их телефоны и назначили время для визита на кладбище — выбрать место под могилу.

«Разве я могла разобраться, что надо делать? — вопрошает озерчанка. — Я была раздавлена произошедшим горем, не могла адекватно сообжать. Молодой агент рассказал, что якобы они выиграли тендер по городу на похоронные услуги и только они имеют право доступа в морг в любое время суток. А у других бывает (это с его слов), они умершего заберут, а морг закрыт и они его на стоянке до утра оставляют».

Фрагмент письма Елены Сажиной

После кладбища дочку умершей привезли в ритуальный магазин, где девушка-менеджер быстро насчитала ей 27,5 тысячи рублей только за копку могилы. А когда Елена возмутилась — снизила цену на пять тысяч.

Сажина услугами коммерсантов не воспользовалась: в МУП похороны целиком обошлись ей на 30 тысяч дешевле. Но случай этот не единичный.

«Когда мама ушла в мир иной, я сразу же позвонила по «03» в скорую помощь», — рассказывает другая жительница Озерска. — А затем в МУП «Память», уточнив их дальнейшие действия и кто должен забрать тело. И тут началось. Сразу же, до приезда скорой помощи — стук в дверь: незваные ритуальные услуги в образе милой женщины, которая объяснила, что договорилась с МУП «Память». Затем просто началась атака непрошенных гостей: молодой человек предлагал ритуальные услуги, двое крепких мужчин поочередно рвались с услугами катафалка. Представьте мое состояние — только что ушедшая из жизни на моих руках мама и эти многократные вторжения в квартиру! Хорошо, что подруги предупреждали не впускать домой никого и не отдавать паспорт в чужие руки».

«Если вас постигло несчастье и вы вынуждены заниматься похоронами своих близких, помните: если к Вам приехали представители похоронных фирм, которых вы не вызывали сами, значит информация о смерти вашего близкого получена нелегально, — предупреждает озерчан Сергей Собянин. — И значит, стоимость этой информации будет добавлена в стоимость вашего заказа».

фото: pixabay.com, сайт Чкалов-паб