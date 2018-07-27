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АЗПИ начал серийный выпуск топливной аппаратуры для российских дизелей
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АЗПИ начал серийный выпуск топливной аппаратуры для российских дизелей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
МОСКВА, 27 июля — РИА Новости. Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) запустил в четверг серийное производство топливной аппаратуры Altay Common Rail System для дизельных двигателей, что позволит решать задачи импортозамещения в этой области, сообщает официальный сайт Алтайского края.
До настоящего времени 98% комплектующих для топливных систем российских автомобилей поставляли иностранные компании. Инвестиционный проект барнаульского предприятия является значимым шагом инновационного развития рынка топливной аппаратуры в России.
right"Политика руководства страны, наша политика внутри региона и Сибирского федерального округа нацелена на то, чтобы ускоренными темпами развивалась промышленность как одна из основных подотраслей экономики. Это позволяет нам решать вопросы импортозамещения и дальнейшего развития новых производств. Наша задача — выходить на мировые рынки, развивать экспорт и привозить в страну деньги, позволяющие решать социальные вопросы и вопросы дальнейшего экономического развития…. Опыт завода прецизионных изделий мы будем использовать и тиражировать. Это должно стать нашей повседневной, по крайней мере, регулярной практикой", — заявил на церемонии запуска производства временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что реализация инвестпроекта была поддержана органами власти федерального и регионального уровня. Льготные кредиты со ставкой 5% годовых предоставили Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития Алтайского края.
"Мы являемся потребителями продукции барнаульского предприятия. Это здорово, что вы это все делаете… Думаю, что вторая очередь производственной линии будет работать для нашего проекта. В 2019 году на КАМАЗе стартует производство нового двигателя — рядной «шестерки», на котором также будет установлен Common Rail System", — отметил первый заместитель генерального директора предприятия «КАМАЗ» Юрий Герасимов.
Организация серийного выпуска полнокомплектных систем Altay Common Rail System является одним из важных направлений деятельности АЗПИ в среднесрочной перспективе. При этом предприятие продолжит развитие сотрудничества с концерном BOSСH по поставкам распылителей на рынки Азии и Европы, а также производство запасных частей в рамках импортозамещения форсунок на российском рынке, говорится в сообщении.
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