Патриарх Кирилл призвал начать спасение старинных храмов в сельской местности 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обратить особое внимание на восстановление и консервацию гибнущих старинных храмов в малонаселенных селах. Об этом рассказал ТАСС в четверг пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков по итогам состоявшегося накануне заседания Высшего церковного совета.
"Спасение старинных храмов, расположенных в сельской местности, по словам патриарха, — это «спасение русского пейзажа, это спасение нашей страны, это спасение нашего культурного пространства», — отметил отец Александр.
Он рассказал, что предстоятель поручил Патриаршему совету по культуре, которым руководит митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), заняться этим вопросом.
Отец Александр пояснил, что, по мнению патриарха, «вопросы реставрации старинных церквей в малонаселенных районах очень важны и должны решаться во взаимодействии с Министерством культуры и другими ведомствами, поскольку усилий Церкви и волонтеров для комплексного решения этой задачи недостаточно».
"Возрождение храмов порой влечет за собой заселение территории вокруг них, появляются люди, которые готовы жить рядом постоянно или хотя бы часть года", — сказал священник.