Каршеринг для инвалидов может появиться в Москве

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Власти Москвы не исключили возможности появления в столице услуги каршеринга для маломобильных групп граждан при возникновении спроса. Об этом в четверг сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин , выступая на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

"При возникновении спроса на подобную услугу операторы каршеринга ее рассмотрят. Специального парка для маломобильных граждан, наверное, создаваться не будет, но, скорее всего, при возникновении спроса это может быть рассмотрено, и появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности", — сказал он.

В рамках VI Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы обсуждается развитие таксомоторных перевозок, каршеринга, беспилотного транспорта и электротранспорта. В конференции принимают участие ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере городских перевозок.