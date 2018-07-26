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Совет директоров НМТП выбрал председателем главу Росимущества Пристанскова
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Совет директоров НМТП выбрал председателем главу Росимущества Пристанскова 

Rambler News Service 51 минуту назад
Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» выбрал председателем главу Росимущества Дмитрия Пристанскова, следует из материалов компании, опубликованных на сервере раскрытия информации.
«Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» — Пристанскова Дмитрия Владимировича», — сказано в сообщении.
Ранее компания сообщила о снятии ареста со счетов и имущества НМТП и компаний группы, который был наложен в рамках уголовного дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
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