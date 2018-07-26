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В Москве задумались о каршеринге для инвалидов
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В Москве задумались о каршеринге для инвалидов 

Мослента 59 минут назад
Фото: MosDay.ru
Услуга каршеринга для инвалидов может появиться в столице при возникновении спроса. Об этом заявил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, передает ТАСС.
«При возникновении спроса на подобную услугу операторы каршеринга ее рассмотрят», — сказал он.
По словам Пронина, скорее всего, специального парка для маломобильных граждан создаваться не будет. «Появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности», — заключил он.
В июле аналитики сравнили годовую стоимость владения разными классами легковых автомобилей, а также регулярного пользования такси и каршерингом. В большинстве случаев каршеринг оказался выгоднее личного авто.
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