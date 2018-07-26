В Москве задумались о каршеринге для инвалидов

Услуга каршеринга для инвалидов может появиться в столице при возникновении спроса. Об этом заявил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин , передает ТАСС

«При возникновении спроса на подобную услугу операторы каршеринга ее рассмотрят», — сказал он.

По словам Пронина, скорее всего, специального парка для маломобильных граждан создаваться не будет. «Появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности», — заключил он.

В июле аналитики сравнили годовую стоимость владения разными классами легковых автомобилей, а также регулярного пользования такси и каршерингом. В большинстве случаев каршеринг оказался выгоднее личного авто.