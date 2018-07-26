Дмитрий Азаров прокомментировал кадровые решения в Ставропольском районе

Напомним, сегодня, 26 июля, собрание представителей Ставропольского района приняло отставку главы района Валерия Анисимова . О своем уходе с занимаемой должности он заявил после визита в район главы региона Дмитрия Азарова 25 июля. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен замглавы района по сельскому хозяйству и продовольствию Михаил Шевчук

Во время эфира глава региона раскритиковал, в том числе и работу, которая ведется в районе по формированию стратегии развития.

Сейчас по всей территории Самарской области проводятся стратегические сессии, на которых формируются ключевые задачи, которые войдут в стратегии развития региона и муниципальных образований. Обсуждения проходят с привлечением широкого круга экспертов и общественности.

Однако в некоторых муниципалитетах, по словам Дмитрия Азарова, эта работа проводилась не так успешно. В качестве примера он привел Ставропольский район, где в стратегической сессии в одном из населенных пунктов участвовало, помимо чиновников, всего два представителя от жителей района.

"Зачем нам нужна такая профанация? Зачем нам имитация деятельности? — поинтересовался глава региона. — Нам этого не надо".

Также Дмитрий Азаров отметил, что во время общения не увидел внятной позиции по развитию муниципального образования у главы района.

"Глава муниципального образования, лидер территории должен формировать цели и задачи. И если эта работа (стратегических сессий — прим. ред.) ведется по-настоящему — с привлечением экспертов и жителей — тогда точно есть понимание будущего района. А сейчас есть только размытые формулировки", — подчеркнул Дмитрий Азаров и добавил, что без понимания стратегии развития невозможно выстраивать управленческий процесс, достигать результатов.

"Все мы знаем известное высказывание: кораблю, который не знает, в какой порт он плывет, никакой ветер не будет попутным. Так, к сожалению, и Ставропольский район не видел тех возможностей, которые сегодня предоставляют федеральное правительство и президент страны — по развитию сельского хозяйства, благоустройству. Не видели, не понимали и не использовали в районе и те меры поддержки, которые дает регион", — рассказал Дмитрий Азаров.

Помимо этого, от жителей района поступало большое количество жалоб по текущим вопросам, обращений, связанных с отсутствуем диалога между властью и гражданами. «Это, конечно, создало предпосылки для принятия кадрового решения», — подчеркнул глава региона и заметил, что для управленца очень важно грамотно выстраивать работу с людьми в ежедневном режиме.

"Без этого мы масштабных результатов и опережающего развития мы не достигнем", — подытожил Дмитрий Азаров.