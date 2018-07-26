Фонд капитального ремонта подписал договор о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»

Фонд капитального ремонта подписал договор о сотрудничестве с АО «Газпромбанк» 23 июля руководители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и АО «Газпромбанк» подписали контракт о банковском сопровождении договоров, которые Фонд заключает с подрядными организациями.

Банковское сопровождение включает в себя комплекс услуг, оказываемых банком, по контролю целевого расходования денежных средств, в том числе: проведение мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора, проведение банковской экспертизы предоставляемых обосновывающих документов на предмет соответствия платежа условиям заключенных договоров, а также информирование Фонда о результатах расходования средств с отдельных счетов подрядной организации.

Фонд несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

«В целях обеспечения сохранности денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах, мы провели работу по внедрению в деятельность Фонда такого механизма как банковское сопровождение договоров, заключенных с подрядными организациями для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Пункт об обязательном банковском сопровождении уже внесен в договоры, которые мы заключаем с подрядными организациями. Это еще один шаг в сторону ужесточения контроля за подрядчиками», — прокомментировал генеральный директор Фонда Геннадий Дурдаев

Новая система работы будет прозрачна и легко контролируема.

С начала года Фонд активно работает над ужесточением контроля за подрядными организациями. В апреле были внесены изменения в конкурсную документацию, согласно которым подрядчика обязали страховать возмещение ущерба, возникшего в ходе проведения работ по его вине, а также страховать риски гражданской ответственности перед третьими лицами на период гарантийного срока, который длится пять лет после ремонта многоквартирного дома. Работа по контролю за качеством оказанных услуг подрядными организациями будет продолжена.