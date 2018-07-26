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Самара стала самым криминальным городом в области
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Самара стала самым криминальным городом в области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Одним из самых криминальных районов стал Самарский
Криминальный рейтинг 63-го региона возглавила Самара. Об этом в четверг, 26 июля, на заседании городской думы сообщил начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин.
За прошедшие полгода на территории областной столицы зарегистрировали 1764 тяжкие и особо тяжкие преступления, из них расследовали 988. Самыми криминальными районами по итогам 6 месяцев стали Самарский и Железнодорожный.
— Уровень преступности в 63-м регионе в целом снизился и составил 8506 происшествий с января 2018 года, но вместе с тем Самара стала самым криминальным пунктом области. Для сравнения: уровень преступности на 10 тысяч населения по областной столице составляет 63 преступления, по Тольятти — 60, по Сызрани — 45, — рассказал Дмитрий Блохин.
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