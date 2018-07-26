Самара стала самым криминальным городом в области

Одним из самых криминальных районов стал Самарский

За прошедшие полгода на территории областной столицы зарегистрировали 1764 тяжкие и особо тяжкие преступления, из них расследовали 988. Самыми криминальными районами по итогам 6 месяцев стали Самарский и Железнодорожный.