Самара стала самым криминальным городом в области 

Одним из самых криминальных районов стал Самарский
Криминальный рейтинг 63-го региона возглавила Самара. Об этом в четверг, 26 июля, на заседании городской думы сообщил начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин.
За прошедшие полгода на территории областной столицы зарегистрировали 1764 тяжкие и особо тяжкие преступления, из них расследовали 988. Самыми криминальными районами по итогам 6 месяцев стали Самарский и Железнодорожный.
— Уровень преступности в 63-м регионе в целом снизился и составил 8506 происшествий с января 2018 года, но вместе с тем Самара стала самым криминальным пунктом области. Для сравнения: уровень преступности на 10 тысяч населения по областной столице составляет 63 преступления, по Тольятти — 60, по Сызрани — 45, — рассказал Дмитрий Блохин.