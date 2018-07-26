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Телеканал «Дождь» предложил бесплатную подписку для СМИ
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Телеканал «Дождь» предложил бесплатную подписку для СМИ 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Телеканал «Дождь» открывает бесплатный доступ к своим материалам и эфирам для других медиа. Бесплатную подписку получат первые сто изданий, которые успеют подать заявку, сообщил в Facebook директор цифровых направлений Кирилл Бушев.
«Мы открываем paywall первым 100 СМИ (газетам, сайтам, телеканалам, радиостанциям), которые посчитают это полезным для своих журналистов, чтобы с их рабочих мест был доступ к нашим полным текстам и видео, эфиру», — написал он.
Журналистам будут доступны как эфир телеканала, так и уже опубликованные материалы.
Основными источниками дохода телеканала являются прямая подписка, платежи операторов и видео-реклама. В прошлом году «Дождь» опубликовал данные по доходам от платной подписки за период с марта 2016 года по июль 2017 года, где сообщалось, что платные услуги на контент приносили до 24,3 млн рублей в месяц. Аудитория «Дождя» составляет 70 000 человек.
Отрывок из интервью Sostav:
Наталья Синдеева, основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь»:
Пейвол — очень сложная модель, но интересная и честная. На нее накладываются особенности российского зрителя: мы не привыкли платить за контент, тем более не привыкли платить за телевидение. Плюс кругом очень много открытого бесплатного контента хорошего качества, разного. Ты всё время ограничиваешь свое развитие пейволом — это с одной стороны. С другой стороны, я глубоко убеждена: как бы сложно ни было, единственная модель для развития независимых информационных СМИ в будущем — это, конечно, именно пейвол.
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