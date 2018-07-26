Народы каких стран больше всего пострадали от алкоголя

Современной науке известно, что межнациональные различия распространяются даже на состав крови. Одна из таких особенностей — наличие в крови ферментов, расщепляющих алкоголь: это алкоголь— и ацетальдегид дегидрогеназы. По мнению некоторых учёных, эти ферменты являются результатом многовекового присутствия в рационе углеводов. Поэтому европейцы с детства пьют вино и пиво как столовый напиток. А те этносы, которые на протяжении веков питались главным образом мясом, выработали способность к быстрому заживлению ран и устойчивости к онкологии, но антиалкогольных ферментов в их крови нет. Это приводит к быстрому возникновению у них алкогольной зависимости.

Алкоголь и американские индейцы

Одним из «благ цивилизации», которые европейцы принесли североамериканским народам, была «огненная вода». Индейцам очень понравилось её веселящее действие, но они быстро впадали в зависимость и становились алкоголиками, готовыми отдать за бутылку всё, что угодно. Поначалу белые этим пользовались, но со временем поняли, что им совершенно не нужны преступления на почве алкоголизма, и в ряде штатов под страхом тюрьмы запретили продавать индейцам спиртное. Впрочем, те не оценили заботы и считали этот запрет большой несправедливостью. Такую ситуацию описывает Джек Лондон в рассказе «Как вешали Калтуса Джорджа»: «В течение многих лет он делал всё, что делают белые, работал бок о бок с ними и зачастую даже лучше, чем они. Он носил такие же, как у них, брюки, такие же шерстяные толстые рубахи. У него были такие же часы, он так же расчёсывал свои короткие волосы на боковой пробор и ел ту же пищу — бобы, сало и муку. И всё же ему было отказано в величайшей награде белых — в виски… Его кошель был туго набит золотым песком. Он мог заплатить за сотню выпивок. И всё же ни один буфетчик не отпускал ему спиртного… Только из-под полы, таясь и дрожа, по непомерно высокой цене мог он добыть себе выпивку. И он ненавидел эту проклятую межу, отделявшую его от белых, — ненавидел глубоко, много лет».

В Америке и белые злоупотребляли алкоголем. Виски производился на месте и был доступным напитком, его пили с утра до вечера по несколько кружек в день, он даже входил в ежедневный рацион солдат в войсках Конгресса. После вступления США в Первую мировую войну в целях экономии зерновых запасов был введён сухой закон, который распространился на виски и на пиво. В результате расцвели гангстерские группировки, получавшие от контрабанды алкоголя огромные прибыли. Этот сюжет стал основой знаменитой комедии «В джазе только девушки». Штаты начали постепенно отменять у себя «сухой закон», последним это сделал штат Миссисипи в 1966 году. В настоящее время в США больше проблем с наркоманией, чем с алкоголизмом.

Из европейских народов невосприятием алкоголя отличаются финны. В 1919 году в стране Суоми был введён сухой закон, который привёл к расцвету самогоноварения, контрабанды и коррупции. Контрабандисты изобрели специальные «спиртовые торпеды» — собранные воедино в многометровую конструкцию жестяные канистры, буксируемые позади корабля. При опасности трос бросался и «торпеда» шла на дно. Её носовая часть была заполнена солью. Через определённое время соль растворялась и «торпеда» всплывала, нужно было лишь запомнить место и вернуться. Контрабандисты поставляли в Финляндию ежегодно до 6 миллионов литров спирта. В 1932 году в результате референдума «сухой закон» отменили, но государственная монополия осталась. Стоит спиртное дорого и время его продажи ограничено.

В стране изготавливаются отличные ликёры, для них используются местные ягоды: черника, земляника, брусника, морошка, но местные жители эти напитки не очень любят, считая их баловством. В отношении финнов ситуация доходит до курьёзов: им очень нравится состояние опьянения, однако пить они совершенно не умеют. К одному из лучших гонщиков Формулы-1 Кими Райкконену на несколько лет прилипла кличка «Водка». Дело в том, что после Гран-при Венгрии 2006 года он напился в баре, устроил стриптиз на столе и потерял бумажник с 7,5 тысячами долларов и гоночной суперлицензией.

Знаменитая финская водка Minttu очень мягкая и высоко ценима русскими, потому что её можно выпить много. А финны предпочитают забористую русскую водку: для полного опьянения достаточно её небольшого количества. Отсюда проистекают алкогольные туры финнов в Петербург и народный термин «Финский залив», который обозначает гостя Северной столицы, ставшего счастливым обладателем бутылки русской водки.

На Руси пьянство порицалось, но умение пить ценилось. Алкогольные напитки употреблялись по праздникам ради веселья. В «Повести временных лет» летописец Нестор сообщает, что князь Владимир Красно Солнышко отказался от перехода в мусульманство из-за запрета пить вино: «На Руси веселие есть пити». Традиционными были некрепкие напитки: пиво, квас, вино, хмельная медовуха. Вино пили разбавленным, эта традиция пришла из Византии.

Австрийский дипломат и историк Герберштейн писал, что «в Московии» существуют отдельные слободы для европейцев, которые пьют намного больше, чем русские.

Проблема массового пьянства появилась, когда Иван Грозный ввёл государственную монополию на торговлю алкогольными напитками. В тот же период началось производство водки. Питейные заведения — кабаки, часто отдавались на откуп всевозможным авантюристам, которые целенаправленно спаивали посетителей — если у тех не было денег, то до последней рубахе, или же в долг: приходили в дом к должнику и забирали имущество.

Царь Пётр I, несмотря на то, что сам был большим любителем пьяных сборищ, понимал, какой опасностью для государства является массовый алкоголизм. Придуманный Петром метод борьбы был довольно остроумным. В 1714 году он учредил медаль «За пьянство»: весила она около 7 кг, снять её самостоятельно было невозможно, и ходить с ней полагалось неделю.

Впоследствии антиалкогольные кампании предпринимались при Екатерине II, Николае II , указами В. И. Ленина и Михаила Горбачёва . При отрицательных последствиях, таких как отравления суррогатами, были и позитивные: в годы действия «сухих законов» упал процент психических обострений, преступлений и суицидов, увеличился средний возраст мужчин, повысилась рождаемость.

В России сильнее всего страдают от пьянства малые народы Севера: эвены, чукчи, коряки, якуты. По данным Сибирского отделения Академии медицинских наук, смертность от алкоголя у этих этносов превышает аналогичную у уроженцев средней полосы России и южных территорий в 15-20 раз. Причина состоит не только в генетической предрасположенности, но также в мотивации: в мелких посёлках людям нечем заняться. В 90-х годах совхозы и колхозы развалились, стада оленей пустили под нож, морская охота прекратилась. Люди остались без работы: они получают пособия, но заняться им нечем. Только в последние 5-6 лет северные отрасли начали подниматься — открываются заводы для переработки оленины, ягод, лекарственных трав. Начал развиваться этно-туризм.

Как пьют в Японии

В японском языке есть несколько слов, заимствованных из русского языка. Матрёшка, водка, спутник, перестройка и тройка. Вернуться домой «на тройке» — это как раз значит, что тебя принесли либо друзья, либо коллеги, либо девушки из ночного клуба. У большинства японцев антиалкогольного фермента тоже нет. Обычный их алкогольный напиток — рисовая водка сакэ, крепость 15-20 градусов, пьют её тёплой из небольшой посуды. Японцы пьют также виски, сильно разбавляя водой. Получившийся микс называется «мидзувари», и одной бутылки достаточно для возвращения на «тройке» полутора десяткам самураев. Пользователь Alishavar рассказывает о случае совместной попойки русских и японских дипломатов: «Дело было на даче посольства в Серебряном бору. Лето, прием с целью укрепления отношений между коллективами посольства и японского отдела МИД России . Течёт беседа, и вдруг молодой японский дипломат, очень неплохо говорящий по-русски, решает пополнить свой словарный запас: „Скажите, пожалуйста, а что такое „ёрш“? А то часто приходится слышать…“ Российские молодые дипломаты приходят в восторг от предоставившейся возможности отомстить за Цусиму. Они дают японцу в одну руку стопку водки, в другую — стакан пива. И объясняют, в какой последовательности принять продукт. Японец бледнеет, но отступать некуда. Самурай… Раз! Два! Он шумно выдыхает и утирает пот со лба. Гордо смотрит на нас, но, опять же, не тут-то было! Я думаю, что больше он никогда не задавал русским вопросов об идиоматических выражениях».

Мусульманские страны