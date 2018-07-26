В России предлагают создать специальный налоговый режим для привлечения IT-специалистов 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российское законодательство вскоре может быть дополнено новыми мерами для привлечения IT-специалистов в страну. Одним из нововведений может стать возможность для «путешествующих» специалистов, находящихся в России более 90 календарных дней в течение года, претендовать на статус налоговых резидентов страны. Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», говорится в сообщении автономной некоммерческой организации.
Законопроект разработан тематической группой «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика» и после одобрения рабочей группы будет направлен в правительство РФ.
Для получения статуса налогового резидента находящемуся за границей специалисту будет достаточно подать в Федеральную налоговую службу заявление в свободной форме.
По мнению специалистов группы, такие налоговые нововведения будут востребованы прежде всего IT-специалистами и IT-менеджерами, которые большую часть времени живут за границей.
"В ближайшее время в дополнение к одобренному на рабочей группе документу будет разработаны и другие меры для налогового стимулирования высококвалифицированных IT-специалистов, которые будут иметь более узконаправленный характер", — пояснил руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.