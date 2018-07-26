Ещё
В России предлагают создать специальный налоговый режим для привлечения IT-специалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предлагают создать специальный налоговый режим для привлечения IT-специалистов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российское законодательство вскоре может быть дополнено новыми мерами для привлечения IT-специалистов в страну. Одним из нововведений может стать возможность для «путешествующих» специалистов, находящихся в России более 90 календарных дней в течение года, претендовать на статус налоговых резидентов страны. Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», говорится в сообщении автономной некоммерческой организации.
Законопроект разработан тематической группой «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика» и после одобрения рабочей группы будет направлен в правительство РФ.
Для получения статуса налогового резидента находящемуся за границей специалисту будет достаточно подать в Федеральную налоговую службу заявление в свободной форме.
По мнению специалистов группы, такие налоговые нововведения будут востребованы прежде всего IT-специалистами и IT-менеджерами, которые большую часть времени живут за границей.
"В ближайшее время в дополнение к одобренному на рабочей группе документу будет разработаны и другие меры для налогового стимулирования высококвалифицированных IT-специалистов, которые будут иметь более узконаправленный характер", — пояснил руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.
ТАСС: последние новости
Источник: Железняк покидает пост замсекретаря президиума генсовета единороссов "Известия": "Мосметрострой" может построить тоннель на трассе в обход Севастополя Глава МИД Эквадора: Ассанж не может вечно находиться в убежище
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ159
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение