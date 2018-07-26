Киргизии удалось вывести 7000 человек из списка невъездных в Россию

Более семи тысяч киргизстанцев выведено с начала года из «черного списка» граждан КР, которым запрещен въезд на территорию России . Данными поделился на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства республики Эрлан Абдылдаев

По его словам, сейчас количество киргизстанцев, фигурирующих в «черном списке», сформированном госорганами России, сократилось до 70 тысяч человек.

— Процесс вывода наших сограждан из этого списка продолжается, — утверждает Эрлан Абдылдаев. — Около 20 тысяч человек попали в него решением министерств и ведомств России за незначительные нарушения. Еще около 50 тысяч — по решениям судов. Поэтому вывести их из «черного списка» сложнее, соответствующее решение может принять только суд.

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