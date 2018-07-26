Киргизии удалось вывести 7000 человек из списка невъездных в Россию 

Более семи тысяч киргизстанцев выведено с начала года из «черного списка» граждан КР, которым запрещен въезд на территорию России. Данными поделился на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства республики Эрлан Абдылдаев.
По его словам, сейчас количество киргизстанцев, фигурирующих в «черном списке», сформированном госорганами России, сократилось до 70 тысяч человек.
— Процесс вывода наших сограждан из этого списка продолжается, — утверждает Эрлан Абдылдаев. — Около 20 тысяч человек попали в него решением министерств и ведомств России за незначительные нарушения. Еще около 50 тысяч — по решениям судов. Поэтому вывести их из «черного списка» сложнее, соответствующее решение может принять только суд.
Кстати
По разным оценкам, ежегодно на территорию России въезжают от 600 тысяч до миллиона граждан Киргизии. Подавляющее большинство их ищет в РФ работу. С начала года трудовые мигранты из КР перевели домой около миллиарда долларов.