Конгресс США одобрил бюджет программы развития ж/д инфраструктуры на 2018 год 

Средства из госбюджета в размере $318,4 млн планируется выделить на реализацию проектов 6 августа текущего года, отмечается к пояснительной записке программы. $35,5 млн из заявленной суммы будут направлены на восстановление сети междугороднего сообщения (Intercity Passenger Rail Service), $250 млн будут выделены на модернизацию автоматических контрольных пунктов (электромеханическое устройство с электронным управлением для пропуска пассажиров на станцию метрополитена). Для особых транспортировок направят $18,1 млн Как ранее сообщила журналистам министр транспорта США Элейн Чао, федеральная программа софинансирует проекты, реализуемые за счет бюджетов штатов и местных правительств, а также частных инвесторов.