Ещё
Россиян обяжут платить за страх
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян обяжут платить за страх 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Новый способ отъема денег у населения придумало родное государство. На этот раз с соответствующими инициативами дуплетом выступили Минстрой и Минпромторг России.
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали перечень требований «к антитеррористической защите многоквартирных домов». Подготовлен уже и проект соответствующего постановления правительства РФ. Он опубликован на федеральном портале оценки нормативно-правовых актов.
Согласно ему, все многоквартирные дома в нашей стране разделят на три категории «по степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов». А также с учетом масштаба возможных последствий теракта. Сами категории, в частности, первую и вторую, планируется определять по числу терактов — совершенных или потенциальных — «за последние три года» и количеству возможных (или, не дай бог, реальных) пострадавших. Из документа не очень понятно, как именно эти три года будут исчисляться. То есть, что именно станет точкой отсчета: устная угроза некоего анонима по телефону? Число задержанных по подозрению в страшном умысле? Или достаточно будет одних лишь предположений силовиков?
А спустя три года, когда угроза теракта в конкретном доме минует, ему, что же, вернут «спокойную» третью категорию, приравняв ко «всем остальным многоквартирным домам»? Да и где гарантия, что «все остальные» не перейдут в какой-то момент в разряд возможно опасных для проживания?..
Кстати, определять категорию, а также проверять впоследствии выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия. В неё войдут, как заявлено, представители местного органа Федеральной службы войск Национальной гвардии, специалисты МЧС и представители управляющей домом организации. С управляющим более-менее понятно, а бойцов Нацгвардии, спасателей плюс чиновников муниципалитетов (как без них?) обяжут заниматься этим в свободное от основной работы время? Дополнительно к ней? Может, за счет расширения штатного расписания? Или — расширят полномочия с соответствующей прибавкой к жалованью?
Вопросов при ознакомлении с предложенным «жилищно-антитеррористическим» проектом, чем больше в него вникаешь, тем больше. Особенно после того, как выясняется, что платить за организацию безопасности своего дома должны будут сами жильцам. На их средства предлагается закупать и устанавливать дополнительное оборудование. Так решили авторы проекта. Не утруждая себя пояснениями, что это за оборудование, для чего предназначено, можно ли обойтись без него.
А Министерство промышленности и торговли готовится ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины мощностью до 32 мегаватт. Соответствующие изменения вот-вот будут внесены в закон «Об отходах производства и потребления». Взимать сбор станут с производителей. Для отечественных, правда, предусмотрена компенсация в виде бюджетных субсидий. Размер сбора в законопроекте не указан, но если верить утечке из самого министерства, он составит порядка 7%. В Минпромторге считают, что его введение «почти не отразится на ценах». У их коллег из Минэнерго другая точка зрения. Сбор «увеличит стоимость оборудования, что в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей», — уверены там.
Что думают обо всем этом рядовые граждане, чиновникам не интересно. Как и то, что очередная строка в платежке за коммунальные услуги может переполнить чашу терпения наших сограждан. Ведь оплата услуг ЖКХ превратилась в последние годы в главную статью расходов для подавляющего большинства россиян. Ни зарплаты, ни пенсии хронически не успевают за тарифами, которые растут как на дрожжах. И не всегда понимаешь, откуда что берется. Вспомним нововведение четырехлетней давности — ежемесячная оплата квитанций за капремонт. Мало кто понимает, куда идут эти деньги. Особенно если человек живет в новом доме, где с него постоянно взимают разного рода «целевые сборы».
Так случилось и в нашем ТСЖ в Петербурге. Восьмиэтажное здание было сдано в 2003 году. Спустя несколько лет, после того, как товарищество возглавила энергичная Г. М., квитанций мы стали получать в разы больше. Помимо обязательной за «коммуналку», новоявленной «на капремонт», ещё и за установку «новых домофонов», хотя предыдущие работали вполне исправно; за «современную автоматическую систему открывания ворот для проезда», которая постоянно ломается; за «замену пожарных дверей»… Сумма в них варьируется от 500 до 3-х и даже 5-ти тысяч рублей. Не платишь — начисляют пени. А спустя короткое время — пени на эти пени.
Помню, поинтересовалась у Г. М., что с дверьми-то, вроде крепкие, надежные. «Велено заменить как устаревшие!», — последовал ответ. Кто велел, почему — неясно. Я позвонила в городскую жилищную инспекцию. Выяснила: во-первых, должно было быть соответствующее предписание спецслужб на подобного рода замену (а его не было!); во-вторых, часть средств, уплаченных на капремонт, остается у ТСЖ (или Управляющей компании) как раз на такие вот случаи…
Многое мы не знаем, к сожалению, из того, что надо бы знать и понимать. Особенно по части разного рода взиманий. Тарифы разрабатываются и утверждаются в инстанциях, до которых не достучаться, не докричаться. Нередко просто «падают с потолка», и, пойди-докажи, что они завышены, или неправомочны, себе же выйдет дороже! Как это случилось с одним моим знакомым пенсионером. Он три года судился с одной питерской компанией за то, что берет в летний период плату за горячую воду в полотенцесушителе. Разве она поступает туда не по тем же трубам, что и в кран, душ? Получается, платим за неё дважды — по счетчику и отдельной строкой в квитанции. Слушания постоянно откладывались, переносились. А потом пенсионер умер…
— То, что многоквартирные дома необходимо надежно защитить от возможных терактов, безусловно, важно. Заняться этим нужно было давно, как минимум, лет пятнадцать назад, — сказал «СП» Михаил Пашкин, председатель координационного совета Московского областного профсоюза работников правоохранительных организаций. — Но организацией этой защиты должны заниматься специалисты. Точнее, ФСБ. Соответственно и оплачивать. Что, кстати, предусмотрено федеральным законом «О противодействии терроризму». Так что все разговоры о взимании платы за некое дополнительное оборудование с жильцов чистой воды уловка, расчет на неграмотность людей. Скоро обяжут нас ходить в противогазах из-за плохой экологии, оплачивая их! Мы налоги, между прочим, платим немалые, в том числе, для того, чтобы государство оберегало нас и защищало.
«СП»: — В Петербурге и, кажется в Москве тоже, уже есть примеры оснащения жилых зданий современной аппаратурой, позволяющей контролировать порядок в домах, на прилегающих к ним территориях. Это так называемая «система умный город». Никаких дополнительных плат с жильцов там не берут, по крайней мере, пока. Возможно, потому, что эксперимент с «умным городом» пока не завершен.
— Этот эксперимент длится уже лет десять, не меньше… Скорей всего, нет средств на доведение её «до ума», вот и решили «обязать» население под предлогом борьбы с терроризмом. Выход тут простой. Осенью во многих регионах страны пройдут выборы местных руководителей. Отличный повод поставить чиновников на место, «прокатив» их на избирательных участках. Ну, или подавать жалобу в Конституционный суд.
Тему продолжает Аркадий Крамарев, генерал-майор МВД в отставке.
«СП»: — Реально ли защитить людей в многоквартирных домах с помощью некоего специального современного оборудования, Аркадий Григорьевич?
— Если все сделать, как положено, всё продумать и учесть, то, в принципе реально. Иначе говоря, технически вполне возможно.
«СП»: — В «умных» дома мышь не проскочит, не то, что чужак со злым умыслом. А если кто-то свой, из числа жильцов, задумает негодное дело?
— Его остановят ещё на стадии замысла. Современные системы безопасности предусматривают такую возможность. Проблема в ином. У нас водопровод нормальный часто не могут сделать. Кто и когда будет заниматься установкой системы антитеррора в обычных жилых домах? Она не так проста. И её кто-то должен будет обслуживать. Достаточно ли для этого грамотных специалистов? Кто станет оплачивать их деятельность — жильцы?
«СП»: — Вы лично готовы к этому?
— К тому, чтобы платить? Думаю, мало, кто согласится на это. Плата за ЖКХ и без того большая, люди раздражены постоянным ростом тарифов. Сомнений очень много.
Тарифы ЖКХ: Жителей Пермского края обязали платить за дождь
Новости ЖКХ: Эксперты подтвердили слова Вадима Кумина о коррупции в столичном ЖКХ
Свободная пресса: последние новости
На Новороссийск надвигается мощный смерч Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash» За нотариусами закрепили новую обязанность по сделкам с недвижимостью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз127
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями15
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Новости партнеров
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение