Россиян обяжут платить за страх

Минпромторг России. Новый способ отъема денег у населения придумало родное государство. На этот раз с соответствующими инициативами дуплетом выступили Минстрой

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали перечень требований «к антитеррористической защите многоквартирных домов». Подготовлен уже и проект соответствующего постановления правительства РФ . Он опубликован на федеральном портале оценки нормативно-правовых актов.

Согласно ему, все многоквартирные дома в нашей стране разделят на три категории «по степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов». А также с учетом масштаба возможных последствий теракта. Сами категории, в частности, первую и вторую, планируется определять по числу терактов — совершенных или потенциальных — «за последние три года» и количеству возможных (или, не дай бог, реальных) пострадавших. Из документа не очень понятно, как именно эти три года будут исчисляться. То есть, что именно станет точкой отсчета: устная угроза некоего анонима по телефону? Число задержанных по подозрению в страшном умысле? Или достаточно будет одних лишь предположений силовиков?

А спустя три года, когда угроза теракта в конкретном доме минует, ему, что же, вернут «спокойную» третью категорию, приравняв ко «всем остальным многоквартирным домам»? Да и где гарантия, что «все остальные» не перейдут в какой-то момент в разряд возможно опасных для проживания?..

Кстати, определять категорию, а также проверять впоследствии выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия. В неё войдут, как заявлено, представители местного органа Федеральной службы войск Национальной гвардии, специалисты МЧС и представители управляющей домом организации. С управляющим более-менее понятно, а бойцов Нацгвардии, спасателей плюс чиновников муниципалитетов (как без них?) обяжут заниматься этим в свободное от основной работы время? Дополнительно к ней? Может, за счет расширения штатного расписания? Или — расширят полномочия с соответствующей прибавкой к жалованью?

Вопросов при ознакомлении с предложенным «жилищно-антитеррористическим» проектом, чем больше в него вникаешь, тем больше. Особенно после того, как выясняется, что платить за организацию безопасности своего дома должны будут сами жильцам. На их средства предлагается закупать и устанавливать дополнительное оборудование. Так решили авторы проекта. Не утруждая себя пояснениями, что это за оборудование, для чего предназначено, можно ли обойтись без него.

А Министерство промышленности и торговли готовится ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины мощностью до 32 мегаватт. Соответствующие изменения вот-вот будут внесены в закон «Об отходах производства и потребления». Взимать сбор станут с производителей. Для отечественных, правда, предусмотрена компенсация в виде бюджетных субсидий. Размер сбора в законопроекте не указан, но если верить утечке из самого министерства, он составит порядка 7%. В Минпромторге считают, что его введение «почти не отразится на ценах». У их коллег из Минэнерго другая точка зрения. Сбор «увеличит стоимость оборудования, что в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей», — уверены там.

Что думают обо всем этом рядовые граждане, чиновникам не интересно. Как и то, что очередная строка в платежке за коммунальные услуги может переполнить чашу терпения наших сограждан. Ведь оплата услуг ЖКХ превратилась в последние годы в главную статью расходов для подавляющего большинства россиян. Ни зарплаты, ни пенсии хронически не успевают за тарифами, которые растут как на дрожжах. И не всегда понимаешь, откуда что берется. Вспомним нововведение четырехлетней давности — ежемесячная оплата квитанций за капремонт. Мало кто понимает, куда идут эти деньги. Особенно если человек живет в новом доме, где с него постоянно взимают разного рода «целевые сборы».

Так случилось и в нашем ТСЖ в Петербурге . Восьмиэтажное здание было сдано в 2003 году. Спустя несколько лет, после того, как товарищество возглавила энергичная Г. М., квитанций мы стали получать в разы больше. Помимо обязательной за «коммуналку», новоявленной «на капремонт», ещё и за установку «новых домофонов», хотя предыдущие работали вполне исправно; за «современную автоматическую систему открывания ворот для проезда», которая постоянно ломается; за «замену пожарных дверей»… Сумма в них варьируется от 500 до 3-х и даже 5-ти тысяч рублей. Не платишь — начисляют пени. А спустя короткое время — пени на эти пени.

Помню, поинтересовалась у Г. М., что с дверьми-то, вроде крепкие, надежные. «Велено заменить как устаревшие!», — последовал ответ. Кто велел, почему — неясно. Я позвонила в городскую жилищную инспекцию. Выяснила: во-первых, должно было быть соответствующее предписание спецслужб на подобного рода замену (а его не было!); во-вторых, часть средств, уплаченных на капремонт, остается у ТСЖ (или Управляющей компании) как раз на такие вот случаи…

Многое мы не знаем, к сожалению, из того, что надо бы знать и понимать. Особенно по части разного рода взиманий. Тарифы разрабатываются и утверждаются в инстанциях, до которых не достучаться, не докричаться. Нередко просто «падают с потолка», и, пойди-докажи, что они завышены, или неправомочны, себе же выйдет дороже! Как это случилось с одним моим знакомым пенсионером. Он три года судился с одной питерской компанией за то, что берет в летний период плату за горячую воду в полотенцесушителе. Разве она поступает туда не по тем же трубам, что и в кран, душ? Получается, платим за неё дважды — по счетчику и отдельной строкой в квитанции. Слушания постоянно откладывались, переносились. А потом пенсионер умер…

— То, что многоквартирные дома необходимо надежно защитить от возможных терактов, безусловно, важно. Заняться этим нужно было давно, как минимум, лет пятнадцать назад, — сказал «СП» Михаил Пашкин , председатель координационного совета Московского областного профсоюза работников правоохранительных организаций. — Но организацией этой защиты должны заниматься специалисты. Точнее, ФСБ . Соответственно и оплачивать. Что, кстати, предусмотрено федеральным законом «О противодействии терроризму». Так что все разговоры о взимании платы за некое дополнительное оборудование с жильцов чистой воды уловка, расчет на неграмотность людей. Скоро обяжут нас ходить в противогазах из-за плохой экологии, оплачивая их! Мы налоги, между прочим, платим немалые, в том числе, для того, чтобы государство оберегало нас и защищало.

«СП»: — В Петербурге и, кажется в Москве тоже, уже есть примеры оснащения жилых зданий современной аппаратурой, позволяющей контролировать порядок в домах, на прилегающих к ним территориях. Это так называемая «система умный город». Никаких дополнительных плат с жильцов там не берут, по крайней мере, пока. Возможно, потому, что эксперимент с «умным городом» пока не завершен.

— Этот эксперимент длится уже лет десять, не меньше… Скорей всего, нет средств на доведение её «до ума», вот и решили «обязать» население под предлогом борьбы с терроризмом. Выход тут простой. Осенью во многих регионах страны пройдут выборы местных руководителей. Отличный повод поставить чиновников на место, «прокатив» их на избирательных участках. Ну, или подавать жалобу в Конституционный суд.

«СП»: — Реально ли защитить людей в многоквартирных домах с помощью некоего специального современного оборудования, Аркадий Григорьевич?

— Если все сделать, как положено, всё продумать и учесть, то, в принципе реально. Иначе говоря, технически вполне возможно.

«СП»: — В «умных» дома мышь не проскочит, не то, что чужак со злым умыслом. А если кто-то свой, из числа жильцов, задумает негодное дело?

— Его остановят ещё на стадии замысла. Современные системы безопасности предусматривают такую возможность. Проблема в ином. У нас водопровод нормальный часто не могут сделать. Кто и когда будет заниматься установкой системы антитеррора в обычных жилых домах? Она не так проста. И её кто-то должен будет обслуживать. Достаточно ли для этого грамотных специалистов? Кто станет оплачивать их деятельность — жильцы?

«СП»: — Вы лично готовы к этому?

— К тому, чтобы платить? Думаю, мало, кто согласится на это. Плата за ЖКХ и без того большая, люди раздражены постоянным ростом тарифов. Сомнений очень много.

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