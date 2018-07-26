Почему так важно спасти «графский» колокол? 

Его мало кто видел, но голос его знаком любому ульяновцу.
Старинный колокол, отлитый для храма, но запертый в башне городского хронометра, пережил века, но теперь оказался на грани разрушения.
В 1998 году я, воспользовавшись дружбой с Анатолием Ивановичем Фроловым — хранителем часов на башне Дома Гончарова, в эту башню поднялся. Это было непросто — пришлось преодолеть три лестницы, но оно того стоило. Колокол, который предстал передо мной, потряс воображение.
Изучив реликвию, я понял, что этот колокол — симбирский, что он — из церкви села Головкино, что в Старомайнском районе. Изначально оно принадлежало канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину, а позже — графу Ивану Григорьевичу Орлову — родному брату фаворитов Екатерины II, которым она подарила огромные земли на территории Симбирского Поволжья. Колокол подписан. Указано, что он отлит симбирским мастером Гаврилой Шаминым и подарен графу и его благоверной жене. Колокол великолепно украшен. Я был потрясён открытием и отправился по издательствам. В результате вышло несколько публикаций, а реликвию с лёгкой руки журналистов стали называть графским колоколом. Поначалу я радовался, думал — какое удивительное совпадение — часы-то ведь тоже когда-то принадлежали роду Орловых и были подарены Спасо-Вознесенскому собору внуком Ивана Григорьевича.
Однако скоро пришло понимание — колокол эксплуатируют неправильно. По нему, практически неподвижному, 90 раз в сутки бьёт ржавый 24-килограммовый молот, от чего на поверхности уже образовалась ямка. А если ямка видна, то, скорее всего, есть и внутренние трещины, а значит, недалёк тот час, когда ульновский часослов может превратиться в царёк-колокол. В Москве есть большой колокол с отбитым краем, у нас будет маленький. По какой, спрашивается, надобности?
Я твёрдо решил — колокол надо спасти, извлечь из башни и сделать объектом экскурсионного показа. Идею поддержал руководитель кузнечного двора «Корч» Александр Романов и многие жители Старомайнского района, в том числе глава администрации Василий Половинкин. Мы направили обращения в региональное Министерство искусства и культурной политики и управление по охране объектов культурного наследия. В ответ получили отписки, смысл которых сводится к тому, что колокол является неотъемлемой частью Дома Гончарова, с ним всё в порядке и его сохранности ничто не угрожает.
Вот, например, что ответил начальник Управления Шарпудин Хаутиев по поводу образовавшейся на колоколе ямки: «По данному вопросу проводилось техническое совещание с осмотром колокола, в ходе которого каких-либо дефектов обнаружено не было. По мнению специалистов, молот не может нанести ущерб колоколу весом в 800 килограммов, так как его вес по сравнению с весом колокола незначителен».
Что за организация проводила экспертизу и где письменное заключение, за которое она несёт ответственность? Ничего этого нет, а раз так, то и сама экспертиза вряд ли имела место.
И.о. министра культуры Евгения Сидорова вообще от проблемы отстранилась, переложив всю ответственность за состояние реликвии на краеведческий музей и, на всякий случай, добавив, что для извлечения колокола придётся разбирать башню. Ничего подобного — для этого достаточно сдвинуть металлический колпачок, подцепить колокол краном и опустить во внутренний двор. Замену колокола даже не обязательно искать — вместо него можно использовать звонко звучащую пластину, выковать которую обещают мастера кузнечного двора «Корч». Они же готовы взяться за изготовление шатра, на рельсе которого колокол будет подвешен и выставлен во внутреннем дворике музея. Так реликвию можно будет осмотреть, изучить, узнать, что это настоящее произведение научно-технической мысли XVIII века, уникальная реликвия Симбирска, связанная с Орловыми и Екатериной II.
Сергей Петров, краевед