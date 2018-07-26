Почему так важно спасти «графский» колокол?

Его мало кто видел, но голос его знаком любому ульяновцу.

Старинный колокол, отлитый для храма, но запертый в башне городского хронометра, пережил века, но теперь оказался на грани разрушения.

В 1998 году я, воспользовавшись дружбой с Анатолием Ивановичем Фроловым — хранителем часов на башне Дома Гончарова, в эту башню поднялся. Это было непросто — пришлось преодолеть три лестницы, но оно того стоило. Колокол, который предстал передо мной, потряс воображение.

Изучив реликвию, я понял, что этот колокол — симбирский, что он — из церкви села Головкино, что в Старомайнском районе. Изначально оно принадлежало канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину, а позже — графу Ивану Григорьевичу Орлову — родному брату фаворитов Екатерины II, которым она подарила огромные земли на территории Симбирского Поволжья. Колокол подписан. Указано, что он отлит симбирским мастером Гаврилой Шаминым и подарен графу и его благоверной жене. Колокол великолепно украшен. Я был потрясён открытием и отправился по издательствам. В результате вышло несколько публикаций, а реликвию с лёгкой руки журналистов стали называть графским колоколом. Поначалу я радовался, думал — какое удивительное совпадение — часы-то ведь тоже когда-то принадлежали роду Орловых и были подарены Спасо-Вознесенскому собору внуком Ивана Григорьевича.

Однако скоро пришло понимание — колокол эксплуатируют неправильно. По нему, практически неподвижному, 90 раз в сутки бьёт ржавый 24-килограммовый молот, от чего на поверхности уже образовалась ямка. А если ямка видна, то, скорее всего, есть и внутренние трещины, а значит, недалёк тот час, когда ульновский часослов может превратиться в царёк-колокол. В Москве есть большой колокол с отбитым краем, у нас будет маленький. По какой, спрашивается, надобности?

Я твёрдо решил — колокол надо спасти, извлечь из башни и сделать объектом экскурсионного показа. Идею поддержал руководитель кузнечного двора «Корч» Александр Романов и многие жители Старомайнского района, в том числе глава администрации Василий Половинкин. Мы направили обращения в региональное Министерство искусства и культурной политики и управление по охране объектов культурного наследия. В ответ получили отписки, смысл которых сводится к тому, что колокол является неотъемлемой частью Дома Гончарова, с ним всё в порядке и его сохранности ничто не угрожает.

Вот, например, что ответил начальник Управления Шарпудин Хаутиев по поводу образовавшейся на колоколе ямки: «По данному вопросу проводилось техническое совещание с осмотром колокола, в ходе которого каких-либо дефектов обнаружено не было. По мнению специалистов, молот не может нанести ущерб колоколу весом в 800 килограммов, так как его вес по сравнению с весом колокола незначителен».

Что за организация проводила экспертизу и где письменное заключение, за которое она несёт ответственность? Ничего этого нет, а раз так, то и сама экспертиза вряд ли имела место.