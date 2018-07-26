СМИ: Кабмин РФ вновь обсуждает ликвидацию перекрестного субсидирования в энергетике

Минэкономразвития и По данным издания, Минэнерго ФАС до 15 августа должны представить свои предложения. Реформа энергетики предполагала, что перекрестное субсидирование (перекладывание энергозатрат с одной категории потребителей на другую) должно быть ликвидировано. Но полностью это сделать не удалось, в частности, тарифы населения до сих пор ниже реальных затрат энергетиков, за них платят де-факто мелкие и средние ("прочие") потребители.

Объем перекрестного субсидирования в 2012 году составлял 220 миллиардов рублей, в 2017 году — 368 миллиардов, прогноз на 2022 год — 417 миллиардов, следует из презентации Минэнерго РФ к совещанию. Чтобы сократить объем до плановых 89 миллиардов рублей к 2022 году, потребуется ежегодно поднимать тарифы населения на 13,9%, что невозможно в текущих условиях, говорится в материалах министерства.

Чтобы снизить свои расходы, крупные потребители уходят от распредсетей на прямое подключение к магистральным сетям Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети" ) и строят собственную генерацию, пишет газета. Это увеличивает объем «перекрестки», приходящийся на прочих потребителей, в числе которых и бюджетные организации.

Минэнерго предлагает равномерно распределить объем «перекрестки» на всех потребителей, кроме населения, и дифференцировать единый тариф ФСК. Ведомства должны провести расчет социально-экономических последствий дифференциации тарифа, в том числе оценить рост строительства собственной генерации. Минэнерго также хочет после 2023 года ввести правило, по которому новые крупные потребители будут платить ФСК по единым тарифам, а «старые» — с учетом перекрестного субсидирования. Эффект от этих мер в Минэнерго оценили в 31 миллиард рублей.

Эта схема 25 июля обсуждалась и на совещании в ФАС, но ее не поддержали крупные потребители, Минэкономики и сама служба, говорят источники газеты. В МЭР изданию сообщили, что вопрос «в стадии проработки», в Минэнерго заявили, что готовят расчет последствий, в ФАС и «Россетях» это не комментировали, в ФСК подтвердили свое участие в обсуждении.