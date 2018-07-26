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Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
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Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста 

Свободные новости 39 минут назад
Фото: Свободные новости
Министерство труда РФ разработало план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы, который, в числе прочего, предусматривает уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста, сообщаетРБК.
По мнению чиновников, такая мера позволит «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к возрастным работникам.
Предпенсионный возраст, согласно ФЗ «О занятости населения», наступает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно).
Введение уголовной ответственности за увольнение готовящихся выйти на пенсию работников может сделать им только хуже, прокомментировал изданию инициативу проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Подобная мера может спровоцировать увольнения сотрудников до предпенсионного возраста и фактически лишь усилить возрастную дискриминацию, считает он.
Член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что данная инициатива не соответствует реалиям рыночной экономики, и найдется множество способов обойти ее в случае внедрения, в том числе путем давления на работника, заставляя его подписать заявление об уходе по собственному желанию. По мнению эксперта, работодателей необходимо стимулировать путем освобождения от налогов на прибыль или трат на переобучение работников, а не угрожать им.
Напомним, неделю назад, 19 июля, Госдума в первом чтенииприняла законопроекто пенсионной реформе, который предусматривает постепенное, начиная с 2019 года, повышение в России возраста выхода на пенсию, пока он не достигнет 63 лет для женщин в 2034 году и 65 лет для мужчин в 2028 году. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин в итоге должен быть повышен на пять лет, для женщин — на восемь лет.
Отметим, что в интернетенабирает популярность видео, на котором женщина, которая представляется как 59-летняя московская пенсионерка, рассуждает о сложности поиска работы в ее возрасте и обвиняет президента РФ Владимира Путина в обмане россиян.
Ранее сообщалось, что в России могут расшириться основания для увольнения работников. В ТК могут ввести норму, которая позволит уволить сотрудника коммерческой компании «в связи с утратой доверия». Сейчас такое основание применяется только для госслужащих.
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