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Moody's отозвало рейтинги ИНГ Банка
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Moody's отозвало рейтинги ИНГ Банка 

Банки.ру 46 минут назад
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги ИНГ Банка (Евразия).
На момент отзыва долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте находился на уровне «Baa3», в иностранной валюте — на уровне «Ba2», базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «baa3», долгосрочная оценка риска контрагента — на уровне «Baa3 (cr)». Прогноз по всем долгосрочным рейтингам банка был «стабильный». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе Moody's.
Там указано, что рейтинги отозваны по причинам делового характера.
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