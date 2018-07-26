Moody's отозвало рейтинги ИНГ Банка

На момент отзыва долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте находился на уровне «Baa3», в иностранной валюте — на уровне «Ba2», базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «baa3», долгосрочная оценка риска контрагента — на уровне «Baa3 (cr)». Прогноз по всем долгосрочным рейтингам банка был «стабильный». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе Moody's.

Там указано, что рейтинги отозваны по причинам делового характера.