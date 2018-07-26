Во Владивостоке открылся международный морской салон 

В отличие от Международного военно-морского салона — одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения, который на протяжении двух десятилетий проводился в Санкт-Петербурге, Дальневосточный ориентирован в основном на гражданскую продукцию. При этом в нем участвуют Тихоокеанский флот и предприятия оборонной промышленности Приморского края, а организован салон в канун Дня ВМФ.
В мероприятия международного форума вовлечены новейший корвет «Совершенный», противодиверсионный катер нового проекта и гидрографическое судно «Виктор Фалеев». Также командование ТОФ предоставило флотский причал на Корабельной набережной города для швартовки судов различных классов, в том числе знаменитого приморского парусника «Паллада», которые задействованы в программе морского салона. Там же представлены корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, построенные на АО «Восточная верфь».
Как сообщили корреспонденту «РГ» организаторы МДМС-2018, программа крупнейшего в России отраслевого события построена вокруг трех основных направлений: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика», «Регулирование и развитие». Всего в ходе его деловой части пройдет около 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий. Главным же мероприятием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Здесь обсудят возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышение конкурентоспособности России на международном рынке, применение цифровых технологий в судостроении.
— Международный дальневосточный морской салон имеет важное значение для судостроительной отрасли, — отметил советник Президента РФ Антон Кобяков. — К участию в нем приглашены все ведущие компании, работающие в этой сфере. Уверен, мероприятие привлечет внимание как экспертов и профессионалов, так и широкой общественности. Место проведения и инфраструктура острова Русский позволяют организовать МДМС на самом высоком уровне, и мы рады приветствовать во Владивостоке гостей из разных регионов России, а также наших зарубежных друзей и партнеров.
Уже известно, что в салоне участвуют делегации и компании из нашей страны и 14 иностранных государств. Среди гостей — представители Австрии, Германии, Бермудских Островов, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.
Кроме этого на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета развернуты выставочные стенды, на которых свои проекты и разработки демонстрируют Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Восточная верфь, АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», заводы «Варяг», «Дальприбор» и другие.
По словам представителей Зеленодольского предприятия имени А. М. Горького из Республики Татарстан, они не раз участвовали в петербургских военно-морских салонах. В прошлом году, к примеру, Вьетнам закупил у них для своих ВМС два фрегата «Гепард-3.9». Рассчитывают ныне привлечь к своей продукции, в том числе и гражданского направления, другие страны, учитывая огромный рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участников салона ожидает и обширная культурная программа, где большинство мероприятий посвящено морской тематике. Так, в Приморском государственном объединенном музее имени В. К. Арсеньева состоится тематическая экскурсия «На пути к Великому океану», где гости познакомятся с экспонатами музея, проникнутся атмосферой морских экспедиций конца XIX — начала XX века. Краевой драматический театр молодежи представит премьеру спектакля «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина, а на Спортивной набережной пройдет концертная программа с участием местных творческих коллективов, будут работать выставка работ юных художников Дальнего Востока и Китая, открытый кинотеатр «О море, творчестве и людях». Также в центре города гости увидят театрализованное шествие Нептуна и его свиты. И, конечно, вместе с военнослужащими Владивостокского военно-морского гарнизона, жителями и гостями приморской столицы участники МДМС-2018 отметят праздник Военно-Морского Флота России, с высокого берега увидят парад боевых кораблей во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг», театрализованное представление в честь этого события.