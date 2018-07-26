За границей нам помогут? Что делать, если на отдыхе ограбили или арестовали

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости , Светлана Баева. Копии всех документов, банковские карты и наличные в разных карманах и сумках, медицинская страховка и знание местных законов — все это максимально обезопасит в зарубежном отпуске. Но стопроцентной гарантии от проблем нет. О том, что делать в случае ЧП за границей, — в материале РИА Новости.

Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере

Подробные рекомендации, как вести себя в различных ситуациях, вплоть до цунами, землетрясения и похищения, опубликованы на сайте МИД России.

Любой выезжающий за рубеж может встать на учет в диппредставительстве или консульском учреждении. Это абсолютно добровольно, процедура заключается лишь в фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых гражданами контактных данных. «В случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или с его родственниками имеют решающее значение», — поясняют в МИД . Заявление можно подать на сайте. Также доступно специальное мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».

Без паспорта

Заграничный паспорт гражданина РФ

Первый совет туристам: перед отъездом не только проверьте документы (паспорт, визу, билеты, страховку), но и сделайте копии. В случае утери или кражи это поможет их восстановить.

Сначала следует обратиться в местную полицию, а потом в консульство или диппредставительство, где выдадут свидетельство на въезд в Россию.

В правилах МИД сказано, что нужны «внутренний паспорт (при наличии) или письменные заявления не менее двух граждан Российской Федерации, подтверждающих личность заявителя и наличие у него российского гражданства».

Также принимают водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией — но с дополнительной проверкой. Для свидетельства понадобятся фотографии.

Без денег

Грабитель

"Если деньги или вещи были украдены в отеле и есть доказательства, гостиница несет за это ответственность", — рассказывает Надежда Ефремова , руководитель правовой службы АТОР.

Главный совет — хранить деньги в разных местах, а также брать с собой и наличные, и банковские карты, в гостиницах — пользоваться сейфом.

"Если в отношении вас совершена кража или нападение, прежде всего нужно сообщить о случившемся в правоохранительные органы для возможного раскрытия преступления по горячим следам и проведения расследования, — указано на сайте МИД России. — Необходимо составить протокол, в случае кражи — с указанием списка пропавших вещей и их примерной стоимости. Рекомендуется также сообщить о случившемся представителю туркомпании".

На сайте сообщается, что российские загранучреждения помогут организовать возвращение на родину россиян, оказавшихся на территории иностранного государства без средств к существованию. Но лишь тогда, когда есть непосредственная угроза жизни.

Страховой случай

Машина скорой медицинской помощи на одной из улиц Патонга

При выезде за рубеж необходима медицинская страховка. Заранее стоит прочитать все правила: какие случаи признаются страховыми, какие — нет, что делать в экстренной ситуации.

"Туристы в панике могут поехать в первую попавшуюся клинику, а лишь потом обратиться в страховую, — уточняет Надежда Ефремова. — Если наступил страховой случай, надо как можно скорее сообщить в компанию, с которой сотрудничает страховщик, она направит врача, скорую помощь, подскажет, в какой клинике лечиться".

Если страховки нет, то платить за лечение придется самостоятельно, а порой это десятки тысяч евро. Государство может прийти на помощь, но лишь в самой безвыходной ситуации.

Природные катаклизмы и другие ЧС Смерч

Доминикане осенью прошлого года туристов эвакуировали из отелей из-за урагана.

"Туроператоры перевозили клиентов в районы, где не было урагана, за свой счет", — говорит Надежда Ефремова. По ее словам, организованные путешественники в подобных ситуациях больше защищены.

В любом случае, как пишет Ситуационно-кризисный центр МИД России, «если вы попали в зону чрезвычайной ситуации (военно-политический конфликт, массовые беспорядки, террористическая атака, стихийное бедствие), по возможности незамедлительно сообщите в ближайшее российское посольство или консульское учреждение о себе и других росгражданах, находящихся с вами».

Также на сайте даются подробные советы, как действовать в зоне боевых действий (не покидать отель и не отделяться от знакомой группы туристов), если захватили в заложники или похитили (не следует оказывать сопротивление, стоит попытаться установить хоть какой-то психологический контакт с похитителями, запоминать их внешность, привычки, а также ориентиры на местности).

Полиция — № 1 Сотрудники полиции Египта

Привести к ЧП могут и действия самого туриста: например, конфликт с местными жителями, драка, а также ДТП.

При аварии, если требуется, нужно вызвать скорую помощь, обязательно — транспортную полицию. В некоторых странах на мелкие ДТП полиция не выезжает. Страховщики и автоюристы советуют зафиксировать место происшествия на фото и видео.

"Следует связаться и с полицией, и со страховой компанией", — подчеркивает фотограф-путешественник Александр Андреев

По его словам, зачастую полиция — это пункт № 1, они подскажут, что делать. Как-то в небольшом французском городе у него эвакуировали автомобиль, стоявший на легальной парковке. Понять, что произошло и куда обращаться, было довольно сложно, местный житель помог позвонить в полицию, и там рассказали о дальнейших действиях.

Найти адвоката

Девушка на допросе в полицейском участке

В случае задержания или ареста МИД России рекомендует не оказывать сопротивления, «так как это может усугубить положение и спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на применение физической силы или даже оружия». Еще один совет — ничего не подписывать на иностранном языке без переводчика и адвоката.

"Если права россиянина за границей были нарушены, нужно звонить в консульство. Там выделят человека, который будет сопровождать туриста во время разбирательств, — говорит Надежда Ефремова. — Мы участвовали в процессе, когда россиянина посадили в тюрьму в Турции . Вину он не отрицал, задача была — добиться штрафа, а не тюремного заключения. Сотрудники консульства помогли найти местного адвоката".

До этого россиянин пытался отыскать его сам, но безрезультатно. В итоге отделался штрафом.

Имейте в виду: по закону российские загранучреждения не оплачивают расходы за услуги врачей, адвокатов, проживание в гостинице.