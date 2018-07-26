Легендарные «Кресты» ждут своего приговора

Самая известная тюрьма России — «Кресты» в Петербурге — ожидает своей участи. Раньше в ее стенах ждали приговора революционеры, писатели, ученые, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.

Петербургские «Кресты» находятся в центре города, до Эрмитажа всего три километра. Комплекс из красного кирпича уже 126 лет задает настроение целому району: мрачное, тяжелое и безрадостное.

«Бывали моменты неспокойные. Приезжали знакомые, кричали и передачки перекидывали», — говорит житель Петербурга Денис Лупашко.

В декабре 2017 года шумные соседи съехали. Арестантов из центра Петербурга этапировали в новое СИЗО на окраине города. В историческом здании теперь двери больше не закрывают.

Несмотря на то что камеры уже полгода как опустели, здесь по-прежнему стоит сильный запах пота и табака. Оставили после себя арестанты и некоторые личные вещи. Вот иконы, самодельные свечи, оптимистичные надписи и, конечно, главное чтиво арестанта — Уголовный кодекс.

В 2001 году тюрьму признали объектом культурного наследия, а значит, это здание сносить и перестраивать нельзя — только реконструировать. Петербургские девелоперы подсчитали, что средняя цена реновации квадратного метра обойдется в 60 тысяч рублей. Общая сумма составит почти три миллиарда.

«Надо засылать туда креативные команды, вселять жизнь и потихоньку развивать. Часть гостиничного комплекса, я думаю, там много номеров можно разместить. И музейно-креативная деятельность. Может, фестивали там проводить», — говорит директор девелоперской компании Евгений Чистяков

Однако у Федеральной службы исполнения наказаний свои планы. В «Кресты» хотят перевести все отделы петербургского управления ФСИН. Однако такого количества свободных средств у ведомства просто нет. Поэтому пока в одном из зданий на Арсенальной набережной вновь заселили заключенных. 150 человек останутся здесь до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, что делать с «Крестами».

Историю легендарного изолятора номер один в России, о его именитых арестантах, удачных побегах, а также о том, станут ли «Кресты» — тюрьма «Кресты» — отелем, смотрите в четверг на телеканале «МИР 24».

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