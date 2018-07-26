Жизнь в Калининграде становится дороже

Калининградской области в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 102%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по Калининграду и области в конце июня 2018 года составила 15668,5 рублей в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2017 года его стоимость выросла на 2,8%.

В июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продовольственные товары выросли на 1,7%. Прирост цен отмечен на фрукты и цитрусовые на 13%, маргарин и маргариновую продукцию — на 5,7%, варенье, джем, повидло, мед — на 2,9%, консервы мясные — на 2,1%, сыр, молоко и молочную продукцию — на 1,6% каждый, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,2%, рыбопродукты, говядину — на 1,1% каждый, изделия мучные кондитерские — на 0,9%, колбасные изделия — на 0,8%. Из плодоовощной продукции, включая картофель, значительно подорожали морковь, свекла столовая в 2,1 раза каждый, капуста свежая — на 89,4%, картофель — на 74,5%, лук репчатый — на 32,2%. Наряду с этим отмечено снижение цен на огурцы свежие на 53,3%, помидоры свежие — на 25,5%, яйца — на 22,5%, крупу и бобовые — на 5,7%, масло и жиры — на 2%, макаронные изделия — на 1,4%, мясо птицы — на 1,1%, свинину — на 0,9%.

На непродовольственные товары в июне 2018 года по отношению к декабрю 2017 года прирост цен составил 1,9%: стали дороже топливо на 8,7%, табачные изделия — на 6,2%, ткани — на 4,5%, медикаменты — на 4,4%, строительные материалы — на 4,2%, печатные издания — на 2%, электротовары и другие бытовые приборы подорожали на 1,4%, галантерея — на 1,3%, чулочно-носочные изделия — на 0,3%. Вместе с тем, цены на обувь снизились на 7,5%, телерадиотовары — на 4,4%, одежду и белье — на 2,3%, средства связи, моющие и чистящие средства — на 1,6% каждый, парфюмерно-косметические товары — на 0,1%.

Автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 подорожал на 8%, 8,5% и 8,3% соответственно, дизельное топливо — на 10,9%. Цены на услуги в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросли на 2,5%. Санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 41,0%, проезд в поездах дальнего следования — на 22,1%, услуги гостиниц — на 20%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 12%, услуги воздушного транспорта — на 8,4%, медицинские услуги — на 3,3%, услуги связи — на 2,8%.

Среди наблюдаемых Калининградстатом бытовых услуг подорожали: услуги бань и душевых на 7,9%, услуги парикмахерских — на 5,2%, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств — на 4,6%, услуги фотоателье — на 3,3%, ритуальные услуги — на 0,6%, услуги по ремонту, пошиву одежды и обуви — на 0,5%. Вместе с тем, подешевели услуги банков на 3,2%, страхования — на 1,5%, профессионального обучения — на 1,2%.