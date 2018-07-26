Зачем Германия и Япония создают новую «глобалистскую» ось

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время визита в Японию призвал к формированию союза Берлина и Токио, направленного против президента США Дональда Трампа , а также России Китая . Он отметил, что эти три силы разрушают сложившийся миропорядок, а немцы и японцы совместными усилиями способны изменить его. Опрошенные RT эксперты считают, что нынешние интеграционные намерения Германии и Японии малопродуктивны: оба государства неспособны полностью абстрагироваться от связей с США, а по российскому направлению позиции стран и вовсе расходятся.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Японию заявил о необходимости общего противодействия Берлина и Токио силам, разрушающим мировой порядок. К ним он отнёс президента США Дональда Трампа, который своими «твитами в 280 знаков ставит под сомнения альянсы, создававшиеся годами», а также Россию и Китай.

Ещё накануне поездки Хайко Мааса в Токио германский МИД обнародовал основные пункты его позиции на переговорах в Японии.

«В результате нового внешнеполитического курса США многие основы существующего миропорядка оказались под ещё большим давлением. Россия и Китай своими действиями также бросают вызов существующим принципам справедливой международной политики», — подчёркивалось в заявлении МИД, опубликованном 24 июля.

Как пояснил на следующий день Маас, в поведении США Берлин не устраивает политика протекционизма, Китай вызывает опасения ввиду растущего стремления сместить геополитический баланс в свою сторону и применения «нечестных практик» в мировой торговле, Москва же «виновна» в воссоединении с Крымом и «развязывании войны» в Донбассе. Недовольство главы немецкой дипломатии вызвала также роль Москвы в конфликте в Сирии , несмотря на то, что РФ ведёт в САР борьбу против террористов по просьбе правительства арабской республики.

Чтобы «спасти мир», Берлин и Токио должны продемонстрировать солидарность, считает министр иностранных дел Германии.

«В нынешней геополитической ситуации Германии и Японии следует сплотиться, — заявил Хайко Маас. — Поодиночке нам будет сложно играть ведущую роль в современном многополярном мире. Объединив силы, мы, возможно, сможем установить свои правила игры на международной арене, выступая в качестве архитекторов и двигателей международного порядка».

Опасения Мааса по поводу будущего мира разделил и его японский коллега Таро Коно.

«Свободному и открытому миропорядку, основанному на соблюдении международных норм, брошен серьёзный вызов, — заявил глава японского МИД в ходе совместной пресс-конференции с Хайко Маасом. — Сегодня как никогда важно наладить более тесное сотрудничество между Японией и Германией — странами, которые исповедуют одни и те же ценности и выступают в роли лидеров в Азии и Европе соответственно».

Совпадения случайны

В 1936 году Япония, которая в своей внешней политике ранее долгое время ориентировалась на Великобританию , заключила военно-политический союз с нацистской Германией, формально направленный против распространения коммунизма, — Антикоминтерновский пакт.

После поражения во Второй мировой войне Япония, как и Западная Германия, попала в сферу влияния США. В отношениях между Токио и Берлином с тех пор и до последнего времени главную роль играли вопросы экономики и особенно двусторонней торговли. В международной политике страны поддерживают друг друга в идеях реформировать Совет безопасности ООН за счёт привлечения новых постоянных членов. По мнению экспертов, сейчас Германия и Япония в своём стремлении сблизиться действуют по совершенно другим мотивам, нежели почти век назад.

Как отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин , немецкий министр иностранных дел озвучил в Токио «традиционные для европейских либералов фобии», однако часть их разделяют и в Стране восходящего солнца.

«Аналогия между нынешним союзом Германии и Японии и ситуацией 30—40-х годов, когда была создана ось «Берлин—Токио», поверхностна. Она основывается лишь на совпадении стран-участниц», — подчеркнул Камкин.

По словам эксперта, разногласия в американо-европейских отношениях подталкивают европейцев «искать ситуативных единомышленников среди тех государств, которые также обеспокоены и растущей военной мощью Китая, и поведением США». И здесь Япония оказывается естественным союзником.

«Европейские политики нервничают и пытаются перетянуть на свою сторону страны, которые разделяют ценности экономического глобализма», — утверждает политолог.

«Война всех против всех»

Министры иностранных дел Германии и Японии особо подчеркнули значение заключённого на днях торгового союза между Токио и Брюсселем . 17 июля ЕС и Япония подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. В результате появилось экономическое пространство, на которое приходится треть мирового ВВП. Союз возник на фоне торговых прений по тарифам.

Александр Савченко. «Сейчас в области мировой торговли идёт война всех против всех, и подписание договора о свободной торговле ЕС — Япония точно можно расценивать как привет Трампу», — отметил в интервью RT доцент РАНХиГС

По словам опрошенных RT экспертов, Японию и ЕС сближают общие позиции по поводу правил международной торговли, неприятие протекционистской внешнеэкономической политики американского президента и давление Китая на мировых рынках.

В то же время, как заявил в беседе с RT преподаватель МГИМО Владимир Нелидов, большое значение имеет стремление Токио проводить более многовекторную политику.

«Если раньше на протяжении десятилетий Япония была ориентирована на приоритетное сотрудничество с Соединёнными Штатами, то теперь происходит поворот к более многосторонней ориентации», — подчеркнул Нелидов.

Аналогичную тенденцию пытается продемонстрировать и Германия, отмечают эксперты. В частности, в Токио Хайко Маас призывал формировать «альянс мультилатералистов» — стран, приверженных многосторонним соглашениям. 8 июня в интервью Süddeutsche Zeitung глава немецкой дипломатии отмечал, что на фоне охлаждения европейско-американских связей Берлин может сблизиться с рядом стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Однако, по мнению Александра Камкина, у такого подхода есть ряд ограничений. Япония ещё может быть серьёзным региональным союзником, но создавать альянсы с мелкими державами против мировых лидеров бесперспективно. Эксперт уверен, что концепция игнорирования ведущих мировых держав, таких, как Россия и США, а также выстраивание внешнеполитического курса исключительно в соответствии со своими национальными интересами, обречена на провал, поскольку говорит о слабости европейских элит.

«Ограниченная политика, основанная на либеральных ценностях, мешает возобновлению сотрудничества с нашей страной, такая же политика ценностей мешает быть реалистами в отношениях с Соединёнными Штатами, — считает политолог. — Европейские политики либерального толка загнали себя в угол именно своей негибкостью».

«Вернуть блудного сына»

При этом по экономическим причинам полностью отказаться от партнёрства с США европейцы и японцы не могут. Здесь сказывается то, что в их политике десятилетиями доминировала идеология ориентации на Соединённые Штаты. Это, по словам Александра Камкина, стало «сакральной вещью».

В итоге самые верные американские союзники — европейцы — критикуют не США, а лично Дональда Трампа. Так, накануне в своём Twitter Хайко Маас написал, что «Америка — больше Белого дома» и подчеркнул, что, несмотря на слова Трампа, Вашингтон остаётся главным союзником Берлина за пределами ЕС.

«Сотрудничество Японии и Германии во многом будет направлено на то, чтобы вернуть США на путь мирового порядка, который Соединённые Штаты сами же и создали, но усилиями Трампа теперь стремятся подорвать, — отмечает Нелидов. — Они будут пытаться всеми способами вернуть блудного сына в дом, который он же сам и построил».

Отметим, в среду, 25 июля, на переговорах президента США и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера стороны достигли договорённости о новой фазе взаимовыгодных отношений.

«Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий на промышленные изделия, помимо автомобилей», — подчеркнул американский лидер.

При этом Япония и Германия, и даже ЕС и Япония не способны не только сформировать действительно независимый от США блок, но даже скоординировать усилия в отношении других «нарушителей» мирового порядка — в первую очередь, России.

«В отношении России оснований для координации нет, — отмечает Владимир Нелидов. — Япония проводит независимую политику в этом направлении. Токио по минимуму демонстрирует солидарность с Западом и Европой, в частности, по сакционному вопросу. Премьер-министр Абэ лично настроен на налаживание отношений с Россией, и поэтому каких-то негативных шагов в отношении нашей страны предприниматься не будет».