Вести из соцсетей: Усик и Ломаченко разгоняют «зраду», страйк от Умара Кремлёва

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Усик и Ломаченко разгоняют «зраду»…

Если бы хоть один из тех людей, которые пытаются всячески укусить, оскорбить, или обвинить в чём-либо, этих двух ребят, прошёл хоть 10% того адского труда что проходят они во время подготовки и в ринге, и вложил в свою страну хоть 1% того вклада который делают Василий и Александр для Украины , то у него никогда не повернулся бы язык говорить гадости, и поступать по подлому против наших парней!

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

25 Июл 2018 в 4:00 PDT …и продолжают наслаждаться триумфом в Москве

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

25 Июл 2018 в 4:46 PDT …от которого до сих пор мурашки по коже

Какое фото Аж мурашки по коже

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

25 Июл 2018 в 6:52 PDT Майрис сделал своё дело, Майрис может съесть десерт

Публикация от Mairis Briedis (@mairisbriedis)

24 Июл 2018 в 7:03 PDT Кирилл Релих познакомил с теми, ради кого выходит в ринг…

Те, ради кого я выхожу в ринг.

Публикация от Kiryl_Relikh (@kiryl_relikh)

24 Июл 2018 в 4:09 PDT …а Иван Баранчик встретил в самолёте суперзвезду NHL Александра Овечкина

Кого не встретишь в бизнес-классе #овечкин #ovechkin #hockey #boxing #vicroty #onlyfirst #goodfight #aeroflot

Публикация от Ivan Baranchyk (@ivan_baranchyk)

22 Июл 2018 в 5:14 PDT Эдуард Трояновский с дредастым ринг-анонсером…

С ведущим @wbsuperseries В ближайшее время объявят места и даты наших боев — ‭ #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

25 Июл 2018 в 1:24 PDT …и с сыном

Развлекаемся — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

25 Июл 2018 в 6:22 PDT Умар Кремлёв делает страйк и ещё раз благодарит участников финала WBSS

Ещё один Страйк!Всё идёт по плану! Спасибо всем участникам финала суперсерии, особенно Александру и Мурату! #боксобъединяет #wbss #гассиевусик #федерациябоксароссии

Публикация от Умар Кремлёв (@umar_kremlev)

24 Июл 2018 в 11:02 PDT Шон Портер утверждает, что его схватка с Дэнни Гарсиа за вакантный титул WBC станет «настоящей классикой бокса».

I hope y’all ready for another instant classic! #WhatTimeIsIt #2Time #AndNew

Публикация от Shawn Porter (@showtimeshawnp)

24 Июл 2018 в 10:59 PDT Доминик Бризил лупит мешок

#HERECOMESTROUBLE #SOMEBODYGOTTAPAY @premierboxing

Публикация от Dominic Breazeale (@troublebreazeale)

25 Июл 2018 в 8:25 PDT Джо Роган в таиландском слоновьем приюте

One of the things we did in Thailand is go to a clinic where they rehabilitate elephants. They get a lot of them from zoos and circuses that have been abused and they even reintroduce a bunch of them back into the wild. It’s a trippy experience. At first I was really nervous around them, but they’re so gentle, and so cool with people that you get used to being around them after an hour or so. Part of the experience was that you feed them and ride them down to a river. Riding them seemed unnecessary to me, but lots of people really loved that part and bonded with the animals. When a big bull male sounds off his trumpet in front of you it’s shocking how loud it is. It’s a truly awesome sound. It’s all for a really great cause and you can tell these animals are truly loved by the people running this sanctuary.

Публикация от Joe Rogan (@joerogan)

24 Июл 2018 в 8:30 PDT Хосе Педраса проходит нешуточную подготовку к бою с мексиканским ветераном

Mucha preparación para este compromiso. Agosto 25 en Arizona. #focus #campeonmundialwbo #135lbs #puertorico #contendientemundial

Публикация от Jose Pedraza (@sniper.pedraza)

24 Июл 2018 в 3:04 PDT Давид Бенавидес благодарит отца за всё, что тот сделал для его карьеры

Done with another day of hard work with my father. I am Very grateful for this man and everything he has done for me in this boxing game from nothing to become world champion. Dreams do come true with hard work and dedication. Can’t nobody stop us Публикация от David Benavidez (@benavidez300)

24 Июл 2018 в 7:24 PDT Роберт Истер готов зажечь в Лос-Анджелесе

LA here we come, we ready! #eastergarcia #showtimeboxing #staplescenter

Публикация от KevinCunningham (@cunningham_kevin01)

24 Июл 2018 в 3:28 PDT Кшиштоф Гловацки приступил к силовым упражнениям…

Dziś ciężary na siłowni @badcarspoland

Публикация от Krzysztof Głowacki GlowkAnn (@glowkann)

24 Июл 2018 в 11:02 PDT …и утверждает, что ринг — его дом Ring to mój dom trenuje żeby być jak najmocniejszy i gotowy do każdej walki #boks #boks #głowacki #główka #trening #trenuje #ring

Публикация от Krzysztof Głowacki?GlowkAnn? (@glowkann)

25 Июл 2018 в 3:32 PDT Нэйт Диас — всё тот же парень с улицы

Graciefighter

Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

25 Июл 2018 в 11:54 PDT Эрисланди Лара со своей червовой королевой…

10 años a tu lado…hasta que la muerte nos separe. Mi Reina, en las buenas y las malas.

Публикация от Erislandy Lara (@erislandylara_oficial)

23 Июл 2018 в 12:29 PDT …в Тайланде

#Thailand #Bangkok

Публикация от Erislandy Lara (@erislandylara_oficial)

24 Июл 2018 в 3:40 PDT Дионтэй Уайлдер с большим поклонником бокса, актёром Марком Уолбергом

Nothing just chill’N… #Boxing talk with @markwahlberg & yung boi red #BombZquad #EveryOneIsWoke

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

24 Июл 2018 в 1:45 PDT Заб Джудда решил наверстать упущенное в ночном клубе

Sometimes all you got to do is stand back and look. You can see the picture Super Clear… #TeamJudah

Публикация от Zab Judah (@zabjudah)

25 Июл 2018 в 10:53 PDT Александр Поветкин уже на сборах

Сборы. Всем добра

Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr)

25 Июл 2018 в 8:50 PDT Адам Ковнацки молится за лучшее и готовится к худшему

Pray for the best, prepare for the worst.

Публикация от Adam Kownacki (@akbabyface)

24 Июл 2018 в 5:48 PDT Айзек Догбо с бывшим президентом

Ex President H. E J. A Kufuor #isaacdogboe #JAKufuor #boxing #RoyalStorm

Публикация от Isaac‘Royal Storm’Dogboe? (@isaacbraveson)

24 Июл 2018 в 7:43 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.