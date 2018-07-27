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В Томске открылись два сквера в честь 120-летия томской ветки Транссиба
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В Томске открылись два сквера в честь 120-летия томской ветки Транссиба 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Томск
ТОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Два сквера — у вокзалов «Томск-1» и «Томск-2» открылись в пятницу, в церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Томской области Александр Феденев и начальник Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») Александр Грицай. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
"На привокзальной площади станции «Томск-2» в рамках комплексного благоустройства в этом году провели озеленение, асфальтирование и обустройство тротуаров, а центром притяжения сквера стал установленный здесь паровоз— памятник, на фоне которого фотографируются томичи и гости областного центра. Главной фигурой нового общественного пространства на станции «Томск-1» стала трехметровая скульптура коня — символа Томска. Здесь также уложили тротуарную плитку и выполнили озеленение территории", — говорится в сообщении.
Вместе с руководителем Западно-Сибирской железной вице-губернатор Томской области Александр Феденев оценил благоустройство двух новых скверов — в районе вокзалов «Томск-1» и «Томск-2». Работы по реновации двух новых общественных пространств выполнялись на средства РЖД и частных инвесторов.
"В рамках сотрудничества РЖД с Томской областью по итогам 2017 и первого полугодия 2018 года удалось запустить два новых экспресса до Новосибирска и нарастить грузооборот на железнодорожном транспорте на территории региона. За шесть месяцев текущего года грузооборот на территории Томской области по сравнению с 2017 годом вырос на 18,9%", — сообщает областная администрация.
В мэрии Томска уточнили, что для благоустройства привокзальной площади у станции «Томск-2» городским властям пришлось расселить и снести два дома, а 13 семей получили новое жилье. Было заасфальтировано 5 тыс. квадратных метров территории на дороге и парковке, демонтированы частные гаражи.
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