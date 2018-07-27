В Томске открылись два сквера в честь 120-летия томской ветки Транссиба

"На привокзальной площади станции «Томск-2» в рамках комплексного благоустройства в этом году провели озеленение, асфальтирование и обустройство тротуаров, а центром притяжения сквера стал установленный здесь паровоз— памятник, на фоне которого фотографируются томичи и гости областного центра. Главной фигурой нового общественного пространства на станции «Томск-1» стала трехметровая скульптура коня — символа Томска. Здесь также уложили тротуарную плитку и выполнили озеленение территории", — говорится в сообщении.

Вместе с руководителем Западно-Сибирской железной вице-губернатор Томской области Александр Феденев оценил благоустройство двух новых скверов — в районе вокзалов «Томск-1» и «Томск-2». Работы по реновации двух новых общественных пространств выполнялись на средства РЖД и частных инвесторов.

"В рамках сотрудничества РЖД с Томской областью по итогам 2017 и первого полугодия 2018 года удалось запустить два новых экспресса до Новосибирска и нарастить грузооборот на железнодорожном транспорте на территории региона. За шесть месяцев текущего года грузооборот на территории Томской области по сравнению с 2017 годом вырос на 18,9%", — сообщает областная администрация.

В мэрии Томска уточнили, что для благоустройства привокзальной площади у станции «Томск-2» городским властям пришлось расселить и снести два дома, а 13 семей получили новое жилье. Было заасфальтировано 5 тыс. квадратных метров территории на дороге и парковке, демонтированы частные гаражи.