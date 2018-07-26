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Промышленность Новосибирской области растет быстрее среднероссийского темпа
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Промышленность Новосибирской области растет быстрее среднероссийского темпа 

sibnovosti.ru 39 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Индекс промышленного производства в Новосибирской области в 2018 году достиг 105,4% по отношению к уровню предыдущего года. При этом промышленность региона растет почти на 2% быстрее, чем в среднем в России.
Об этом на встрече с предпринимателями рассказал врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.
«Это факт. Причем стабильный факт. Если мы в прошлом году шли всегда на уровне общероссийских показателей, то в этом году идем стабильно — каждый месяц мы получаем эти данные — на 1,5-2% выше общероссийского уровня», — сообщил врио министра.
По его оценке, на ситуацию повлияли как отдельные проекты, так и системные меры и факторы. К последним он отнес зарубежные санкции, господдержку отрасли и увеличение инвестиций. При этом господин Симонов отметил, что основным драйвером промышленного подъема стало производство медицинской техники и фармацевтической продукции. Рост в этом секторе достигает 10-15% в год.
«Клинические и доклинические испытания по фармпродукции и медицинским изделиям могут занимать два-три года. Финансируя эти стадии, мы сокращаем этот срок. И тогда те, кто разрабатывает медицинские изделия и фармацевтическую продукцию, быстрее вводят их», — пояснил врио министра характер поддержки отрасли областной властью.
По данным Новосибирскстата, в первом полугодии в Новосибирской области выпущено лекарственных препаратов на 2,73 млрд руб., что лишь на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Медицинских инструментов и оборудования — на 373,4 млн руб. (плюс 1,3%).
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