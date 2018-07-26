Матрос Железняк: куда он шел и куда в итоге вышел?

В этот день, …лет назад

Двадцать шестого июля 1919 года в бою с белоказаками погиб Анатолий Железняков , более известный под именем «Матрос Железняк». В 1936 году о нем была даже написана песня композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Голодным:

В степи под Херсоном — высокие травы,

В степи под Херсоном — курган.

Лежит под курганом, заросшим бурьяном,

Матрос Железняк, партизан.

Центральный военно-морской музей. Скульптура балтийского моряка Анатолия Железнякова. Художник-скульптор Евгений Гордеевич ФалькоПесня, конечно, так себе. К тому же в ней сразу несколько неточностей и нелепостей. Реальный Анатолий Железняков погиб не в партизанском отряде и не под Херсоном. Похоронен, вопреки песне, не «под курганом, заросшим бурьяном», а в Москве . Да и с махновцами он не воевал.

А далее в этой песне совсем уж непонятное:

Он шел на Одессу,

А вышел к Херсону…

Что это? Географический кретинизм, неумение читать топографические карты? Непонятно. Но между двумя городами расстояние приличное — полторы сотни километров. Вот такая загогулина получается. Впрочем, Россия — страна с нелинейной историей и географией. Может, даже это всего лишь игра природы, как говорил Игнат Лебядкин в «Бесах».

Но главное все-таки в другом. Эта песня говорит о том, что матрос Железняк успешно прошел процесс советской «канонизации». Ему ставили по стране памятники, называли улицы, в Великой Отечественной войне его именем был назван бронепоезд. Ну, тут понятно: Железняк во время Гражданской войны был командиром именно бронепоезда, на котором и был смертельно ранен в бою с казачьим корпусом генерала Шкуро.

Но, с другой стороны, Анатолия Железнякова — анархиста и красного командира те же большевики вполне могли и расстрелять. Он был неуправляемым и своевольным, не подчинялся командирам, игнорировал их приказы.

Матросы едут на бронепоезде «Железняков»Анатолий Григорьевич Железняков родился в 1895 году в подмосковном селе Федоскино, знаменитом своими лаковыми миниатюрами. Его отец был тихим мелким служащим, который был уволен хозяином еще до рождения сына. А вскоре Железняков-старший умер, семья бедствовала.

Анатолий учился в военно-фельдшерской школе, но его оттуда вскоре выгнали. Уже тогда у Железнякова были проблемы с дисциплиной.

Некоторое время работал в аптеке при ткацкой мануфактуре фабриканта Арсения Ивановича Морозова в подмосковном Богородске Ногинск ). Но вскоре Железнякова уволили. Он как-то столкнулся с Морозовым на территории предприятия. Вел себя уже тогда несколько анархически: руки в брюки, папироска в углу рта. В ответ на законное требование Морозова прекратить курение на территории фабрики Железняков невозмутимо спросил: кто он такой, чтобы ему указывать? Хозяин — услышал в ответ. Но анархист невозмутимо парировал, что, дескать, настоящими хозяевами фабрики является не он, Морозов, а рабочие, которые на ней работают. Эффектная сцена получилась, ничего не скажешь. Глупая, но эффектная.

Потом Железняков работал на военном заводе, где и стал настоящим революционером-подпольщиком. Ареста он избежал лишь благодаря начавшейся Первой мировой войне. Был призван на Балтийский флот. Уже после Февральской революции воевал с Временным правительством, был приговорен к 14 годам каторги, бежал.

Сторожевой корабль «Железняков» несет дозорную службу у берегов Кавказа во время Великой Отечественной войныСтоит отметить, что Железняков был анархокоммунистом, а вовсе не большевиком. На Балтийском флоте таких как он было, кстати, много. В первые годы революции большевики и анархисты были по одну сторону баррикад. Несколько позднее их пути разошлись. Уже во время Кронштадтского мятежа 1921 года восставшие матросы выдвинули лозунг: «За Советы без большевиков».

Во время Октябрьской революции Железняк во главе отряда моряков штурмовал Зимний дворец. Потом выехал в Москву для подавления антибольшевистского восстания. «Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни и тысячи, ежели понадобится миллион, то и миллион!». Эта фраза Железнякова стала сакраментальной. А другая — и вовсе канонической: «Прошу прекратить заседание! Караул устал!». Так караул Таврического дворца, которым командовал матрос Железняк, и большевики разогнали Учредительное собрание. Собственно, с этого и с московских боев и началась Гражданская война.

И в эту тишину раскатившийся всласть

бас, окрепший над реями рея:

"Которые тут временные? Слазь!

Кончилось ваше время"…

И все-таки Анатолию Железнякову повезло — он погиб вовремя! Большевики лишь ждали момента, чтобы расправиться со своими временными «союзниками», с теми, кто помогал им победить Белое движение. Вскоре после этого другой «союзник — Нестор Махно будет объявлен изменником и врагом. Ничего не поделаешь: тезис большевиков о монополии на власть, о диктатуре — это суровая диалектика марксистко-ленинского учения. Тут не до цветочков и гуманизма.

Матроса Железняка с воинскими почестями похоронили на Ваганьковском кладбище. На его памятнике выбиты слова Клима Ворошилова : „Имена таких народных героев, как Чапаев, Щорс, Руднев, Пархоменко, Лазо, Дундич, матрос Железняков и многих других будут постоянно жить в сердцах поколений… Они вдохновляют нашу молодежь на подвиги…“.

Что касается оценки личности Железнякова (или Савинкова, Махно, Котовского, Блюмкина — имя им легион!), всегда в смутные времена появляются такие люди. Как море, когда на нем начинается шторм, выносит на берег большое количество пены. Так и люди, подобные Железнякову — это пена. И если вы вдруг замечаете, что такой пены очень много, знайте, что это верный признак того, что вновь грядут смутные, ураганные времена.

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