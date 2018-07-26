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Патриарх Кирилл оценил Царские дни на Среднем Урале
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Патриарх Кирилл оценил Царские дни на Среднем Урале 

АиФ Урал 57 минут назад
Фото: АиФ Урал
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил проведение Царских дней на Среднем Урале. Православный фестиваль завершился на минувшей неделе, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, предстоятель русской православной церкви направил письмо с благодарностью в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В нем патриарх Кирилл дал высокую оценку фестивалю и рассказал о своих впечатлениях от увиденного. «Минувший визит, наполненный многими значимыми яркими событиями, оставил у меня самые добрые впечатления. С душевным трепетом вспоминаю посещение Храма-памятника на Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших, построенного на месте расстрела государя Николая II и его семьи. Знаменательным стало проведение первого заседания Священного Синода Русской Православной Церкви в духовно-просветительском центре „Царский“ в Екатеринбурге», — отметил в письме предстоятель русской православной церкви.
Особую оценку патриарх дал божественной литургии, которая состоялась на площадке у Храма-на-Крови в ночь перед крестным ходом. Церемонию посетили порядка 100 тыс. верующих.
Завершая письмо, предстоятель русской православной церкви пожелал митрополиту Кириллу, другим представителямуральской церкви и верующим «укрепления душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах на ниве церковной».
Напомним, Царские дни прошли в Свердловской области с 12 по 22 июля. Участие в фестивале принимал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он привез на Урал мощи княгини Елизаветы Федоровны, провел несколько божественных литургий, посетил Алапаевск и возглавил крестный ход до Ганиной Ямы в ночь на 17 июля.
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