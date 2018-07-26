Патриарх Кирилл оценил Царские дни на Среднем Урале

Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, предстоятель русской православной церкви направил письмо с благодарностью в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В нем патриарх Кирилл дал высокую оценку фестивалю и рассказал о своих впечатлениях от увиденного. «Минувший визит, наполненный многими значимыми яркими событиями, оставил у меня самые добрые впечатления. С душевным трепетом вспоминаю посещение Храма-памятника на Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших, построенного на месте расстрела государя Николая II и его семьи. Знаменательным стало проведение первого заседания Священного Синода Русской Православной Церкви в духовно-просветительском центре „Царский“ в Екатеринбурге », — отметил в письме предстоятель русской православной церкви.

Особую оценку патриарх дал божественной литургии, которая состоялась на площадке у Храма-на-Крови в ночь перед крестным ходом. Церемонию посетили порядка 100 тыс. верующих.

Завершая письмо, предстоятель русской православной церкви пожелал митрополиту Кириллу, другим представителямуральской церкви и верующим «укрепления душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах на ниве церковной».