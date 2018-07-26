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В Софеде насчитали 46 «молчунов», не внёсших ни одного закона за год
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В Софеде насчитали 46 «молчунов», не внёсших ни одного закона за год 

ИД «Собеседник» 48 минут назад
46 из 169 сенаторов за год не внесли ни одного законопроекта и не присоединились ни к одному, внесённому коллегами.
Как пишет РБК, в число «молчунов» в Совете Федерации попали Сулейман Керимов, которого недавно судили во Франции, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и ярая защитница традиционных семейных ценностей Елена Мизулина.
Первый заместитель председателя комитета по региональной политике Степан Киричук, который тоже за две сессии не внёс ни одного законопроекта, заявил, что Совфед предназначен для оценки принятых Госдумой законов, а не для внесения законодательных инициатив. По его словам, «только популисты и люди, которые не имеют опыта в жизни, пытаются себя чем-то проявить — что-то вносят, пишут какие-то поправки, три запятые просят в законе поменять».
Пятёрку самых активных сенаторов возглавил представитель Костромской области Николай Журавлёв, который разработал и внёс в Госдуму 16 законопроектов. За ним идут член Совфеда от Саратовской области Людмила Бокова (14 законопроектов), сенатор от Крыма Ольга Ковитиди (12) и сенатор от Калмыкии Алексей Майоров (11). Пятое место с 10 законопроектами поделили между собой представитель Владимирской области Антон Беляков и сенатор от Калининградской области Олег Ткач.
28 июля в верхней палате парламента пройдёт финальное заседание весенней сессии, которая началась 17 января. Сенаторы вернутся к работе в сентябре.
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