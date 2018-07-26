В Софеде насчитали 46 «молчунов», не внёсших ни одного закона за год

46 из 169 сенаторов за год не внесли ни одного законопроекта и не присоединились ни к одному, внесённому коллегами.

Первый заместитель председателя комитета по региональной политике Степан Киричук , который тоже за две сессии не внёс ни одного законопроекта, заявил, что Совфед предназначен для оценки принятых Госдумой законов, а не для внесения законодательных инициатив. По его словам, «только популисты и люди, которые не имеют опыта в жизни, пытаются себя чем-то проявить — что-то вносят, пишут какие-то поправки, три запятые просят в законе поменять».

28 июля в верхней палате парламента пройдёт финальное заседание весенней сессии, которая началась 17 января. Сенаторы вернутся к работе в сентябре.