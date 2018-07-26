Спорткомплекс в «Восточном-2», который грозились снести, откроют в 2019 году

За этот спорткомплекс боролись не только застройщики и общественники, но и местные жители

Спорткомплекс на Широтной, строительство которого приостанавливали из-за споров с департаментом имущественных отношений, все-таки доделают. На днях, как 72.ru сообщил заказчик объекта, на площадке вновь возобновились работы. Сам же спортивный комплекс планируют открыть в следующем году.

— Нам удалось прийти к мирному соглашению с департаментом. Буквально на днях прошел очередной суд, на котором нам и объявили, что спорткомплексу все-таки быть. Мы, конечно, этому очень рады, но застройщик немного расстроен тем, что столько времени было напросно упущено. Изначально центр должен был быть сдан осенью этого года, но из-за спорных ситуаций, стройку пришлось приостановить. Лето в Тюмени короткое, поэтому времени и жалко, — рассказал 72.ru Сергей Тимохин , председатель правления Тюменской региональной организации ветеранов-участников боевых действий «Фортпост».

Строительством этого спорткомплекса занимается компания «Проектстройдизайн». Им не разрешали достроить здание, поскольку ближе к завершению работ его признали самовольной постройкой. Потратив огромные средства на объект, застройщик не мог с этим смириться, поэтому отправился в суд. После долгих и скандальных разбирательств (доходило даже до митингов) строительной фирме удалось отстоять свои интересы. Теперь, по их прогнозам, центр заработает только весной 2019 года. Это значит, что уже через несколько месяцев здесь для детей и взрослых заработают секции по самбо, плаванию, футболу, фитнесу и другим направлениям.