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Обзор московских событий в СМИ за 26 июля
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Обзор московских событий в СМИ за 26 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Коммерсантъ». Фили еще полетают «Роскосмос» может оставить производство на московской площадке Центра им. М. Хруничева. ссылка
«Коммерсантъ». «Датский квартал» протянется за МКАД В Мытищах начнется еще одна большая стройка. ссылка
«Известия». Финансовая разгрузка: должникам по ипотеке облегчат жизнь Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий участников госпрограммы помощи заемщикам от уплаты исполнительского сбора. ссылка
«Известия». Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму Генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков — о перспективах строительства подземки в России. ссылка
Газета.Ru. У ГИБДД отняли госзнаки: Госдума упростила регистрацию машин Дума разрешила регистрировать машины без посещения ГИБДД. ссылка
«Российская газета». Свои таблетки дешевле Фармацевтическая промышленность Москвы успешно вытесняет импортные препараты. ссылка
«Российская газета». Париж — Москва, паришь В столице представлен проект «выделенок» в аэропорты. ссылка
«Российская газета». Заплыв впереди На западе столицы открылся новый оздоровительный центр. ссылка
«Российская газета». В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель» В Москве начала работу программа «Мобильный избиратель». Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы 9 сентября по месту своего фактического нахождения. ссылка
«Московский комсомолец». Власти решили радикально поменять ОСАГО Странные предложения. ссылка
«Московский комсомолец». Доверие — в основе нашей жизни Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами. ссылка
«Независимая газета». Праздник футбола закрепил за Москвой статус одного из лучших мегаполисов мира Российская столица, ее жители и работа городских служб произвели большое впечатление на иностранных болельщиков. ссылка
«Комсомольская правда». Московских таксистов заставят спать после работы В мэрии хотят ввести ограничения для водителей, отработавших восемь часов. ссылка
«Комсомольская правда». Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки раньше работал дворником в детсаду, а потом служил в полиции Корреспонденту «КП» удалось поговорить с бывшей гражданской женой 28-летнего Александра Семина. ссылка
«Московская правда». «Пряничный» дом в Ружейном пер. стал памятником архитектуры Доходный дом купца Николая Титова (Ружейный пер., д. 2а) признали объектом культурного наследия регионального значения. ссылка
«Московская правда». Выделенные полосы появились на семи улицах в центре Москвы Общая протяженность новых выделенных полос составляет 2 км. По ним следуют автобусы 17 городских маршрутов, которые перевозят по 150 тыс. пассажиров ежедневно. ссылка
«Вечерняя Москва». После трагических событий в Кемерове владельцы столичных предприятий торговли исправили все выявленные нарушения В среду, 25 июля, завершилась длящаяся с марта череда проверок пожарной безопасности торговых центров. За четыре месяца инспекторы приостановили работу почти 500 центров. ссылка
«Вечерняя Москва». Фестиваль цветов начал свою работу в ГУМе В столичном ГУМе 25 июля в пятый раз открылся фестиваль цветов. ссылка
«Вечерняя Москва». Через десять лет по улицам города будут курсировать только электробусы Примерно к 2029-2030 гг. в городе не останется дизельных автобусов, а будут только электрические. ссылка
«Вечерняя Москва». Какой вклад программа «Московское долголетие» вносит в жизнь москвичей старшего возраста Проект «Московское долголетие» продолжает совершенствоваться. «ВМ» опросила экспертов и узнала их мнение. ссылка
«Парламентская газета». Жениться разрешат через год после подачи заявления После подачи заявления в ЗАГС молодым до официальной росписи дадут от одного месяца до года. Это необходимо для того, чтобы отрегулировать загруженность загсов, а также дать возможность будущим мужу и жене свободно выбрать ту дату регистрации, которую они хотят. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам Движение на ряде улиц Коломны ограничат 28-29 июля из-за проведения праздничных мероприятий Госдума поддержала проект о запрете возврата поставщику непроданных продовольственных товаров
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