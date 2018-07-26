Обзор московских событий в СМИ за 26 июля

«Коммерсантъ». «Датский квартал» протянется за МКАД В Мытищах начнется еще одна большая стройка. ссылка

«Известия» . Финансовая разгрузка: должникам по ипотеке облегчат жизнь Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий участников госпрограммы помощи заемщикам от уплаты исполнительского сбора. ссылка

«Известия». Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму Генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков — о перспективах строительства подземки в России . ссылка

Газета.Ru . У ГИБДД отняли госзнаки: Госдума упростила регистрацию машин Дума разрешила регистрировать машины без посещения ГИБДД. ссылка

«Российская газета». Париж — Москва, паришь В столице представлен проект «выделенок» в аэропорты. ссылка

«Российская газета». Заплыв впереди На западе столицы открылся новый оздоровительный центр. ссылка

«Российская газета». В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель» В Москве начала работу программа «Мобильный избиратель». Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы 9 сентября по месту своего фактического нахождения. ссылка

Московский комсомолец ». Власти решили радикально поменять ОСАГО Странные предложения. ссылка

«Московский комсомолец». Доверие — в основе нашей жизни Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами. ссылка

Независимая газета ». Праздник футбола закрепил за Москвой статус одного из лучших мегаполисов мира Российская столица, ее жители и работа городских служб произвели большое впечатление на иностранных болельщиков. ссылка

Комсомольская правда ». Московских таксистов заставят спать после работы В мэрии хотят ввести ограничения для водителей, отработавших восемь часов. ссылка

«Комсомольская правда». Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки раньше работал дворником в детсаду, а потом служил в полиции Корреспонденту «КП» удалось поговорить с бывшей гражданской женой 28-летнего Александра Семина . ссылка

Московская правда ». «Пряничный» дом в Ружейном пер. стал памятником архитектуры Доходный дом купца Николая Титова (Ружейный пер., д. 2а) признали объектом культурного наследия регионального значения. ссылка

«Московская правда». Выделенные полосы появились на семи улицах в центре Москвы Общая протяженность новых выделенных полос составляет 2 км. По ним следуют автобусы 17 городских маршрутов, которые перевозят по 150 тыс. пассажиров ежедневно. ссылка

«Вечерняя Москва». После трагических событий в Кемерове владельцы столичных предприятий торговли исправили все выявленные нарушения В среду, 25 июля, завершилась длящаяся с марта череда проверок пожарной безопасности торговых центров. За четыре месяца инспекторы приостановили работу почти 500 центров. ссылка

«Вечерняя Москва». Фестиваль цветов начал свою работу в ГУМе В столичном ГУМе 25 июля в пятый раз открылся фестиваль цветов. ссылка

«Вечерняя Москва». Через десять лет по улицам города будут курсировать только электробусы Примерно к 2029-2030 гг. в городе не останется дизельных автобусов, а будут только электрические. ссылка

«Вечерняя Москва». Какой вклад программа «Московское долголетие» вносит в жизнь москвичей старшего возраста Проект «Московское долголетие» продолжает совершенствоваться. «ВМ» опросила экспертов и узнала их мнение. ссылка