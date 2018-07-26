«Какие щечки!»: Наташа Королева опубликовала редкое фото с Леонидом Агутиным

Знаменитая эстрадная певица Наташа Королева любит удивлять своих подписчиков неожиданными фотографиями, на которых подчас присутствуют и другие звезды российского шоу-бизнеса. Так, несколько часов назад в микроблоге супруги Сергея Глушко появилось ее архивное фото с Леонидом Агутиным, датированное 1996 годом.

На днях известный музыкант Леонид Агутин отмечал свой юбилей. Поздравить коллегу с знаменательной датой поспешили многие артисты. Не стала отставать от прочих и Наташа Королева, опубликовавшая в своем Инстаграм-аккаунте старую фотокарточку, на которой она позирует рядом с молодым Агутиным. Фото было явно снято в домашней обстановке, в чьей-то еще весьма скромной квартире. Оба артиста на снимке совсем молодые.

Вероятно, он был сделан сразу после того, как Наташа и Леонид сыграли влюбленных в новогоднем шоу «Старые песни о главном 95» на Первом канале. Сейчас уже трудно представить, что когда-то звезды отечественного шоу-бизнеса жили в довольно скромных условиях, но подобные публикации неизменно вызывают в памяти интернет-пользователей теплые воспоминания о былых временах и уходящей молодости. «Лёнечка! Нашла фотографию из прошлого века, но ты знаешь — жизнь нас изменила, но только в лучшую сторону!», — подписала снимок Королева, отметив, что он был сделан в далеком 1996 году.