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«Какие щечки!»: Наташа Королева опубликовала редкое фото с Леонидом Агутиным
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«Какие щечки!»: Наташа Королева опубликовала редкое фото с Леонидом Агутиным 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая эстрадная певица Наташа Королева любит удивлять своих подписчиков неожиданными фотографиями, на которых подчас присутствуют и другие звезды российского шоу-бизнеса. Так, несколько часов назад в микроблоге супруги Сергея Глушко появилось ее архивное фото с Леонидом Агутиным, датированное 1996 годом.
На днях известный музыкант Леонид Агутин отмечал свой юбилей. Поздравить коллегу с знаменательной датой поспешили многие артисты. Не стала отставать от прочих и Наташа Королева, опубликовавшая в своем Инстаграм-аккаунте старую фотокарточку, на которой она позирует рядом с молодым Агутиным. Фото было явно снято в домашней обстановке, в чьей-то еще весьма скромной квартире. Оба артиста на снимке совсем молодые.
Вероятно, он был сделан сразу после того, как Наташа и Леонид сыграли влюбленных в новогоднем шоу «Старые песни о главном 95» на Первом канале. Сейчас уже трудно представить, что когда-то звезды отечественного шоу-бизнеса жили в довольно скромных условиях, но подобные публикации неизменно вызывают в памяти интернет-пользователей теплые воспоминания о былых временах и уходящей молодости. «Лёнечка! Нашла фотографию из прошлого века, но ты знаешь — жизнь нас изменила, но только в лучшую сторону!», — подписала снимок Королева, отметив, что он был сделан в далеком 1996 году.
«Смешные такие и молодые совсем!» «Наташа, что-то он не очень доволен, что ты рядом!» «Какие вы хорошенькие» «Ой какие молоденькие. Наташа всё такая же красивая!» «Класс! Как молоды мы были! Как в песне» «Отличное фото! А у Наташи такие щечки» «Как приятно смотреть, молодые, красивые, очень хорошее фото!» «Как-будто вчера было… Время летит», — похвалили старую фотографию в сети. Стоит отметить, что Наташа Королева обладает довольно обширным архивом снимков, на которых позирует рядом с чужими мужьями. Так, например, недавно певица поделилась фотографией, на которой обнимает полураздетого Александра Овечкина.
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