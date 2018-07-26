Госдума запретит возвращать просроченные продукты поставщикам — репортаж Пятого

Ежедневно тонны еды оказываются на свалке. Раньше утилизацией занимались сами пищевые комбинаты и предприятия — торговые сети возвращали им непроданное и не знали бед. Но эту практику скоро запретят — депутаты взялись защитить отечественных производителей. Куда будут девать испорченную колбасу и сыр — знает Екатерина Иванова

Настоящий праздник живота: сосиски, молоко, торты и даже морепродукты. Такому изобилию любой супермаркет позавидует. Но здесь пируют полчища мух, стаи ворон, бездомные собаки и крысы. Стихийная свалка — дело рук одной из торговых сетей, выяснили местные жители. Утилизировать просрочку дорого, а сдать обратно производителю не получилось. Этой лазейкой часто пользовались ненасытные торговые сети.

— Когда мы привезли и отдали товар, и они его приняли и по внешнему виду, и по количеству приняли, и претензий по качеству нет. На каком основании возвращать? Тогда заказывайте корректно и несите риски сами, — говорит соучредитель группы производственных компаний Александр Маурер.

Вернуть залежавшийся товар, как прежде не получится. Депутаты встали на сторону производителей. Закон уже принят в первом чтении.

Наталья Боева. — Какие сегодня сети считают прибыли, а предприятия переработки считают только убытки. Они не в состоянии развиваться и повышать заработную плату своим работникам, — отметила депутат Госдумы РФ

В этом магазине объем продаж далек от фантастических прибылей гипермаркетов. Зато каждого покупателя здесь знают в лицо и его предпочтения тоже. Возвращать продукцию никогда не приходилось. Все товары разбирают.

Маркетологи уже вовсю внедряют новые схемы работы с клиентом. Вот и в гипермаркетах появилось такое понятие, как уценка. Один и тот же йогурт можно купить со скидкой 30 процентов. Все зависит от срока годности. Но не стоит обольщаться — цена даже по акции выше, чем у производителя.

Магазины действительно начинают играть по новым правилам, но старые уловки никто не отменял. Вышел срок годности сыра или колбасы — готова отличная нарезка. И докажи, что товар просрочен.

— Выгоднее пустить в дальнейшую переработку. В свои кулинарные мини-цеха, где они изготовят продукцию — салаты, другие полуфабрикаты с более высокой добавленной стоимостью, нежели они бы возвращали товар поставщику, — говорит председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий

А еще можно переклеить ценники. Товар старый — упаковка новая. Или отдать перекупщикам. В больших городах действуют целые рынки с просроченной продукцией.