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Врач-педофил, осужденный в США за насилие над гимнастками, пострадал в тюрьме
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Врач-педофил, осужденный в США за насилие над гимнастками, пострадал в тюрьме 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Экс-глава медицинской службы сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, который начал отбывать свой 175-летний срок за насилие над юными спортсменками, пострадал в тюрьме после нападения на него сокамерника. Адвокаты врача настаивают в этой связи с пересмотром приговора.
Как уже сообщали Вести.Ru, Нассар осужден на громадный срок 175 лет за домогательства к своим юным подопечным, неоднократные изнасилования несовершеннолетних гимнасток, а также за хранение порнографии, включая детскую. После приговора его перевели в тюрьму штата Аризона, сообщает New York Post, где на него и напал один из осужденных.
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