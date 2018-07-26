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Источник: в Приморье осудили экс-главу оборонного завода «Радиоприбор»
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Источник: в Приморье осудили экс-главу оборонного завода «Радиоприбор» 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-директора оборонного завода «Радиоприбор» Михаила Харченко к четырем годам в колонии-поселении, сообщил РИА Новости источник в суде.
"Накануне Харченко приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении", — сказал собеседник.
Харченко судили по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Как ранее сообщала Генпрокуратура, Харченко, будучи гендиректором завода, с июня 2015 года по февраль 2016 года не выплачивал зарплату 1 тысяче 181 работнику предприятия, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму более 219 миллионов рублей. При этом, как отмечала ГП РФ, на предприятии имелось достаточно средств для выплаты. Кроме этого, по данным правоохранителей, с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл свыше 92 миллионов рублей, предназначенных для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.
"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что «Радиоприбор» станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. В 2016 году из краевого бюджета направили 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Сейчас в отношении «Радиоприбора» идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.
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