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Поклонская призвала поднять в ПАСЕ тему нарушения Интерполом прав человека
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Поклонская призвала поднять в ПАСЕ тему нарушения Интерполом прав человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала российскую делегацию в ходе выступления на заседании ПАСЕ поднять вопрос о нарушении прав человека в связи со снятием Интерполом с международного розыска всех лиц, совершивших общеуголовные преступления на территории Крыма.
Ранее уполномоченный по правам человека в крымском регионе Людмила Лубина заявила о том, что Интерпол перестал разыскивать лиц, совершивших преступления в Крыму.
Поклонская заявила РИА Новости, что подготовила и направила в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера Думы Петра Толстого, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого обращения с просьбой «вынести вопрос о нарушении Генсекретариатом Интерпола прав человека на межпарламентский уровень, в том числе, если получится, то и в ходе выступления российской делегации на заседании ПАСЕ».
Депутат Госдумы полагает: руководящим структурам Интерпола нужно признать, что они «погорячились и отыграть назад это выходящее за рамки здравого смысла и международного права решение».
"Украинское бюро Интерпола, желая поставить все с ног на голову, в ноябре 2016 года пишет обращение в Генеральный секретариат организации, где отмечает, что «инструменты Интерпола активно используются НЦБ Интерпола МВД России в целях политически мотивированного преследования проукраинских активистов и политических лидеров крымских татар», — заявила депутат.
Политик отметила, что украинские власти призвали генеральный секретариат пересмотреть опубликованные уведомления Интерпола и циркуляры о международном розыске по запросу НЦБ Интерпола МВД России во всех случаях, когда лицо находится в розыске властей Республики Крым или города Севастополя, которые Киев считает незаконными.
По ее словам, генеральный секретариат снял с международного розыска всех лиц, совершивших общеуголовные преступления на территории Крыма, всего более 60 человек, при этом «показав, что такое двойные стандарты даже в такой, казалось бы, однозначной сфере, как розыск уголовников».
Экс-прокурор Крыма отметила, что в мае этого года на Ливадийском международном форуме она постаралась заострить внимание присутствовавших там иностранных парламентариев, экспертов и журналистов на том, что головной офис Интерпола по политическим мотивам исключил из розыскной базы лиц, совершивших преступления в Крыму, однако «никаких оценок на международной арене и никакой реакции самой полицейской организации на случилось».
"Однако недавно ко мне поступили жалобы от жителей Крыма — потерпевших от преступлений. Одна коллективная жалоба и одна индивидуальная. Люди пишут о том, что в результате такого решения они не могут рассчитывать на справедливость, а также на то, что их права, как людей, пострадавших от жестоких и циничных преступлений, будут восстановлены", — заключила Поклонская.
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