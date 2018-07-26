Межгосударственные отношения России и Аргентины

Дипломатические отношения между Россией Аргентиной установлены 22 октября 1885 года (приостановлены после октября 1917 года, возобновлены в 1946 году). В декабре 1991 года аргентинское правительство признало Россию в качестве государства-продолжателя СССР.

Основой развития двусторонних связей является договорно-правовая база российско-аргентинского сотрудничества, главный политический документ которой — Соглашение об основах отношений — был подписан в 1998 году.

Российско-аргентинские отношения характеризуются позитивной динамикой политических контактов на высшем и высоком уровнях. http://www.mid.ru/ru/maps/ar/?currentpage=double

Президенты Аргентины посещали Россию в 1986 (Рауль Альфонсин), 1990 и 1998 (Карлос Менем), 2008, 2013 и 2015 годах ( Кристина Фернандес де Киршнер), в 2018 году (Маурисио Макри).

По итогам прошедших в 2015 году переговоров на высшем уровне были подписаны более 20 двусторонних документов, в том числе Совместное заявление президентов России и Аргентины об установлении российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства и План действий по его развитию.

21 октября 2015 года в режиме телемоста состоялась беседа Владимира Путина с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Телемост был приурочен к 130-летию установления российско-аргентинских дипломатических отношений.

5 сентября 2016 года на полях саммита «Группы двадцати» в Ханчжоу Китай ) состоялась первая встреча Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри. 23 января 2018 года Маурисио Макри посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне состоялся обмен мнениями по вопросам развития партнерства двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также по актуальным темам международной повестки дня.

Регулярный характер носят встречи глав внешнеполитических ведомств. В сентябре 2011 года и в сентябре 2012 года они провели рабочие встречи в Нью-Йорке «на полях», соответственно, 66-й и 67-й сессий ГА ООН . В 2013 и 2014 годах состоялся обмен визитами министров иностранных дел двух стран. В марте 2014 года состоялась их краткая беседа в Женеве. В марте 2015 года главы внешнеполитических ведомств провели переговоры «на полях» встречи министров государств-членов Центральноамериканской интеграционной системы в Гватемале . В апреле 2016 года состоялся официальный визит в Москву министра иностранных дел и культа Аргентины Сусаны Малькорры

16 ноября 2017 года в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Фори

На основе Плана консультаций на 2016-2018 годов происходит обмен мнениями на уровне заместителей министра и руководителей профильных департаментов.

Развиваются межпарламентские связи. В июле 2015 года Россию посетил бывший вице-президент, председатель Сената Национального конгресса Аргентины Амадо Буду.

Поддерживаются регулярные контакты между министерствами и ведомствами двух стран.

Аргентина — один из ведущих торгово-экономических партнеров России в латиноамериканском регионе. По данным ФТС России, товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 890,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 211,4 миллиона долларов и импорт — 679,4 миллиона долларов.

За январь-май 2018 года объем внешней торговли России и Аргентины составил 445,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 113,3 миллиона долларов и импорт — 332,1 миллиона долларов.

В структуре российского экспорта в Аргентину доминируют поставки минеральных продуктов, продукции химической промышленности; в структуре импорта — продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

ЗАО «Трансмашхолдинг». Эффективно действует механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (очередное заседание состоялось в феврале 2018 года). В настоящее время изучается возможность реализации ряда крупных совместных инвестиционных проектов в области гидроэнергетики, использования атомной энергии в мирных целях, исследования и мирного использования космоса, разведки и разработки полезных ископаемых (природный газ, литий), создания портово-логистической инфраструктуры. В сотрудничестве с Аргентиной заинтересованы ПАО «Силовые машины» , ООО «Интер РАО-Экспорт», ПАО «Газпром»

Активизировался диалог по линии советов предпринимателей, действующих в России и Аргентине. 7-8 ноября 2017 года состоялся визит в Аргентину бизнес-миссии по линии Совета предпринимателей Россия-Аргентина.

Важным направлением российско-аргентинских отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество. В августе 2017 году в Буэнос-Айресе прошли выступления солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров, совершивших гастрольное турне по Аргентине.

С 2014 году в сети государственного цифрового телевидения Аргентины ведется круглосуточное вещание испаноязычной версии телеканала RT — Russia Today. Имеются планы по расширению информационного сотрудничества и взаимного медийного присутствия.

Аргентина стала «второй Родиной» для значительного числа переселенцев из России. На аргентинской земле живут десятки тысяч человек, ассоциирующих себя с русским языком и культурой. 25 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония открытия Площади Российской Федерации в Буэнос-Айресе в престижном районе Бельграно.

24 января 2018 года в Москве рядом с посольством Аргентины на Житной улице был открыт сквер Аргентинской Республики.

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