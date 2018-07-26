Бревно в глазу: как вытащить соринку?

СодержаниеУязвимый глаз: от соринки до травмыОщущения соринки в глазуПервая помощь при попадании соринки в глазЧего не надо делать!Когда следует обращаться к врачу?

Не вытащенная сразу соринка в глазу по ощущениям быстро превращается в бревно. Глаз слезится, моргает, и через короткое время уже и думать ни о чем более не возможно, кроме как о желании избавиться от досадной помехи.

MedAboutMe рассказывает, как справиться с инородным телом в глазу и при этом себе не навредить?

Уязвимый глаз: от соринки до травмы

Посторонние объекты, попадающие в глаз, попадают на конъюнктиву или на роговицу. Конъюнктива — это прозрачный слой, который покрывает внутреннюю поверхность век и собственно глаз. На границе радужки она контачит с покрывающей ее и зрачок роговицей.

Врачи указывают, что роговица глаза — одна из самых чувствительных к боли областей тела из-за расположенных близко к поверхности нервных окончаний.

Повреждения конъюнктивы — это одна из самых распространенных травм глаз. Причина — инородные тела, под которыми подразумевается все, что угодно, залетевшее извне на поверхность конъюнктивы: песчинки, частицы земли или металла, свои ресницы или волоски других живых существ (от гусеницы до собаки), и т. п.

Собственные ресницы — самое безобидное, что может попасть в глаз, потому что они легко вымываются из него слезами. А вот худшими объектами врачи считают кусочки коры, мелкие веточки и щепочки, землю, потому что с ними в глаз может попасть грибковая инфекция.

А вообще самыми распространенными «соринками» являются собственные ресницы, песок и частички макияжа.

Осторожно: макияж!

Макияж имеет свой срок годности. Тушь для ресниц — один из самых скоропортящихся продуктов. Запечатанная тушь может храниться до 1 года, но после того, как ее открыли — срок годности продукта заканчивается через 3 месяца. На щеточке за это время размножается достаточно бактерий, чтобы она стала просто опасной для глаз. Ну и, конечно, подсохшие средства для наведения красоты могут стать источником «соринок» в глазу.

Ощущения соринки в глазу

Классические симптомы инородного тела в глазу:

светобоязнь; блефароспазм — иначе, неконтролируемое моргание; слезотечение; боль; может наблюдаться так называемая конъюнктивальная инъекция — так называется состояние покраснения конъюнктивы из-за увеличения кровеносных сосудов, расположенных под ней и ее питающих; помутнение поля зрения; ощущение постороннего предмета в глазу. Первая помощь при попадании соринки в глаз

Если прослезиться и проморгаться не помогает, ощущения не изменились и соринка явно еще в глазу, надо попытаться вытащить ее. Перед тем, как избавляться от инородного тела в глазу, надо тщательно вымыть руки с мылом и вытереть их, дабы снизить риск занесения в глаз инфекции.

Если на глазах контактные линзы — их надо снять. Кстати, может оказаться, что соринка попала под поверхность линз, и ее удастся убрать вместе с ними.

Простой, безопасный и довольно эффективный способ удаления соринки — промывание глаза. Для этого в мисочку, пиалку или большую чашку следует налить чистую или очень слабо подсоленную воду, также подойдет физраствор. Наклонившись, надо окунуть глаз в жидкость и несколько раз активно поморгать, чтобы постараться вымыть инородное тело. Если это не помогает, пальцами следует оттянуть верхнее веко и еще раз «прополоскать» глаз.

В качестве альтернативного варианта можно промывать глазное яблоко при помощи «искусственных слез», закапывания в глаз физраствора и даже под водопроводным краном при помощи тонкой струйки воды (это менее удобно и менее гигиенично).

Если промывание не помогло, следует попытаться найти инородное тело. Для этого можно использовать либо другого человека, либо зеркало. Сначала надо посмотреть вверх и вниз, потом влево и вправо.

Можно аккуратно вывернуть веко пальцами, не касаясь конъюнктивы, покрывающей его, и внимательно осмотреть его поверхность.

Наконец, можно попытаться очистить веко о веко: натянуть верхнее веко и накрыть им нижнее, так, чтобы ресницы нижнего века прошлись по конъюнктиве верхнего и собрали с него возможные раздражители.

Удаление металлической стружки

Если известно, что в глаз попал кусочек металлической стружки, ее можно вытащить при помощи магнита. Достаточно вывернуть веко, найти стружку и поднести к ней магнит.

Зачастую после удаления соринки ощущения инородного тела в глазу сохраняются на протяжении нескольких часов — до двух суток. Это связано с мелкими повреждениями конъюнктивы.

Чего не надо делать! Не надо интенсивно тереть глаза. При этом инородное тело, скорее всего, не выплывет со слезами, а войдет глубже в конъюнктиву, причиняя дополнительные страдания и затрудняя удаление объекта. Не надо пытаться снять обнаруженную соринку со слизистой прямо пальцами — высок риск повреждения слизистой и занесения инфекции, даже если руки были помыты. Нельзя использовать какие-либо предметы — ни зубочистки, ни пинцеты, ни ватные палочки и тампоны, а также уголки кухонных полотенец и носовых платков, ни иные подобные объекты. Слишком велик при этом риск повреждения глаза при легком неудачном движении и заодно занесения инфекции. Не надо пытаться удалить соринку путем вылизывания глаза. Этот популярный в народе метод чреват заносом инфекции изо рта помощника на нежные ткани глаза. А ведь во рту обитает множество бактерий, в том числе и патогенных. Особенно в этом отношении активны молодые мамы, считающие, что ничего страшного не случится, если бактерии из ее рта попадут в глаз маленького ребенка. При этом микрофлора глаз и рта даже у одного человека довольно сильно различается. Когда следует обращаться к врачу?

В подавляющем большинстве случаев удается справиться с соринкой в глазу дома, не обращаясь за помощью к врачу. Но могут возникнуть ситуации, когда медицинская помощь будет необходима, а отказ от нее будет грозить потерей зрения или даже глаза.

Инородное тело не удалось удалить самостоятельно. Травма глаза была нанесена стеклом (и его не удалось удалить) или химическим веществом, а также, если инородное тело попало в глаз на большой скорости. Боль после удаления инородного тела совсем не ослабевает или даже усиливается. Развиваются нарушения зрения. Из глаза течет кровь или водянистая жидкость. Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай, насколько ценно для тебя твое здоровье.

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